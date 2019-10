Am Wochenende gingen die Tage der offenen Ateliers über die Bühne. Auch im Bezirk Gänserndorf gaben zahlreiche Künstler Einblick in ihre Arbeit.

Im „Kulturzentrum Marchfeld-Strasshof“ freuten sich Mechthild Brebera, Evamaria Karpfen, Yvonne Oberortner, Gerhard Kitzler und Karl Popp über viele Besucher.

In Tallesbrunn öffnete Traude Marhold ihre Tür und lud zur Besichtigung ihrer Bilder. In Lassee konnte man die Werke von Gottfried „Laf“ Wurm und Nusmir Besic bewundern. In Franzensdorf stellte Regina Unger aus, in Zistersdorf Franz Rauscher.

Auch Feuermaler Franz Xaver Würrer aus Spannberg und Josef Esberger aus Hohenruppersdorf zeigten ihre Werke, ebenso das Atelier in Orth.