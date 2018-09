Nach Ö3-Disco und den „Grabenland Buam“ am Freitag und Samstag stand am Sonntag beim Bezirksmusikfest alles im Zeichen der Blasmusik. Der städtische Musikverein feierte anlässlich seines 60-Jahr-Jubiläums gemeinsam mit 22 Kapellen aus den Bezirken Gänserndorf und Mistelbach die Marschmusik-Bewertung.

Am Anfang marschierten die Kapellen nacheinander an den Ehrengästen vorbei und stellten sich vor. Danach versammelten sie sich für das gemeinsame Großkonzert – ein toller Anblick. Bezirkshauptmann-Stellvertreter Wolfgang Mehrkatz, VP-Bürgermeister Wolfgang Peischl und VP-Landtagsabgeordneter René Lobner wandten sich mit einigen Worten an Zuschauer und Kapellen.

Lobner freute sich über das farbenfrohe Bild: „Auch optischer Natur ist das Bezirksmusikfest ein Highlight.“ Das Großkonzert startete mit „Festliches Zistersdorf“ von Otto Hampel und schloss mit der Niederösterreichischen Landeshymne. Danach startete die Marschmusikbewertung, wobei sich jede Kapelle unter Beweis stellen musste (siehe unten).

Reihenfolge des Antretens der Marschmusik-Bewertung beim Bezirksmusikfest in Zistersdorf:

1. Stadt Zistersdorf

2. Hohenruppersdorf

3. Obersulz-Blumenthal

4. Schönkirchen-Reyersdorf

5. Breitstetten

6. Schrick (Bezirk Mistelbach)

7. Oberweiden

8. Jedenspeigen-Sierndorf

9. Zayatal

10. Waidenbachtaler Heimatkapelle

11. Bockfließ (Bezirk Mistelbach)

12. Strasshof

13. Prottes

14. Spannberg

15. Ebenthal

16. Leopoldsdorf

17. Orth

18. Groß-Schweinbarth

19. Dürnkrut

20. Erster Gänserndorfer Musikverein

21. „Harmonie“ Obersiebenbrunn

22. Auersthal