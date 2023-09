Neuer Pfarrer in Gänserndorf: Wie aus Chudi Joseph wurde

55 Jahre ist Chudi Joseph Ibeanu alt, seit 21 Jahren lebt er in Österreich. Am 1. September löste er Helmut Klauninger als Pfarrer von Gänserndorf ab. Letzterer fungiert nun als Leiter des Pfarrverbandes Fischatal Nord (Bezirk Bruck/Leitha).

Ibeanu wuchs im Südosten von Nigeria auf – mit sieben Geschwistern und mitten im damaligen Biafra-Krieg. Seine Eltern nannten ihn Chudi, was auf Deutsch „Gott existiert“ bedeutet. Damit wollten sie ausdrücken, dass sie trotz Kriegstragödien und Hungersnot (Stichwort „Biafra-Kinder“) überlebt und einen gesunden Sohn zur Welt gebracht hatten. Bei seiner Taufe bekam Chudi dann einen neuen Vornamen, nämlich Joseph. Das war damals in einem von den Briten kolonisierten Land üblich.

Chudi ist mir viel lieber als Joseph Pfarrer Ibeanu

„Chudi ist mir aber viel lieber“, betont der Pfarrer. Man spricht es übrigens wie Judy (also „Tschudi“) aus. Als Erwachsener studierte Ibeanu vier Jahre lang Philosophie und danach vier Jahre Theologie. Zum Priester wurde er 1997 geweiht. Im Jahr 2002 holte ihn Kardinal Christoph Schönborn nach Österreich.

Bis 2011 war Ibeanu als Aushilfskaplan in der Marienpfarre in Wien-Hernals tätig. 2013 schloss er sein Doktorstudium ab. Von 2011 bis 2023 fungierte er als Pfarrer in Großrußbach (Bezirk Korneuburg): „Das war eine schöne Zeit. Die Menschen waren so nett zu mir.“

Musste er in seiner Zeit in Österreich auch Rassismus erfahren? „Manchmal in Wien. Am Land gab es diesbezüglich überhaupt keine Probleme. Rassismus gibt es leider auf der ganzen Welt.“ Ibeanu hat längst die nigerianische Staatsbürgerschaft zurückgelegt und ist seither Österreicher. Wie oft besucht er seine ehemalige Heimat? „Ein oder zwei Mal im Jahr. Meine Eltern sind bereits verstorben, aber sechs meiner sieben Geschwister leben dort mit ihren Kindern.“

Ibeanu überlebte als Kind den Biafra-Krieg in seiner Heimat Nigeria. Sein Vorname Chudi bedeutet „Gott existiert“. Foto: Schindler

Warum hatte er sich eigentlich für die Pfarre Gänserndorf beworben? Wollte er von Großrußbach weg? „Ich habe immer gesagt, dass man sich nach zehn Jahren verändern sollte, damit an der alten Wirkungsstätte wieder ein frischer Wind wehen kann. In Großrußbach wurden es ohnehin zwölf Jahre.“

Was macht Ibeanu in seiner Freizeit? Hat der begeisterte Fußballer noch ein anderes Hobby? „Ich bin ausgebildeter Psychotherapeut. Ein Mal in der Woche arbeite ich in einer Gruppenpraxis in Wien. Ich helfe gerne Menschen – als Priester wie auch als Therapeut.“

Was schätzt der Pfarrer an der katholischen Kirche in Österreich? „Hier wirken Priester aus der ganzen Welt – gebürtige Osteuropäer, Asiaten und Afrikaner. Das nenne ich fortschrittlich. Da kann die Politik von der Kirche lernen ...“