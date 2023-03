Schloss Hof steigert Besucherzahlen.

Die Schönbrunn Group blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück. Die Steigerungstendenzen bei den Gästezahlen an den Schönbrunn-Group-Standorten – Schloss Schönbrunn, Möbelmuseum Wien, Sisi Museum und Schloss Hof – setzen sich fort. Die Schönbrunn Group ist mit der Erhaltung und Revitalisierung der anvertrauten Kulturgüter sowie der Gestaltung neuer Kulturvermittlungsformate und Entwicklung neuer Geschäftsfelder betraut.

Besucheranstieg für Schloss Hof 228.000 Gäste im Jahr 2022

Wurden 2021 an allen Standorten rund 1.133.500 Gaste gezählt, das entspricht einem Plus von 21 Prozent gegenüber dem Jahr 2020, verzeichnete die Schönbrunn Group 2022 zirka 3.159.000 Besucher. Die Gästezahlen haben sich somit fast verdreifacht. Auch Schloss Hof kann auf einen gewaltigen Anstieg verweisen, 228.000 Gäste besuchten das Barockjuwel im Marchfeld 2022, 2021 waren es noch 131.500 Gäste gewesen.

Das UNESCO-Weltkulturerbe Schloss Schönbrunn inklusive Angebote am Areal (z. B. ausgewählte Gartenattraktionen) zählte 2022 rund 2.344.500 Eintritte. Das Sisi Museum in der Wiener Hofburg besuchten zirka 555.000, und das Möbelmuseum Wien ungefähr 31.500. Der Großteil der Besucher kam 2022 aus Deutschland, Österreich, USA, Frankreich, Italien, Spanien, Slowakei, Tschechien und Ungarn.

Klaus Panholzer, Geschäftsführer der Schönbrunn Group: „Wir konnten die Besucherzahlen 2022 deutlich steigern und blicken zuversichtlich in das Jahr 2023. Wir rechnen damit, dass sich die Erholungstendenzen weiter fortsetzen und wir künftig neben Gästen aus Österreich sowie aus den Nah- auch wieder vermehrt Gäste aus den Fernmärkten an unseren Standorten begrüßen dürfen, um sie für das kulturelle Erbe zu begeistern.“

Neben dem bewährten Kulturvermittlungs- und Veranstaltungsprogramm erfreute sich insbesondere das Kinderprogramm an allen Standorten großer Beliebtheit. Daneben überzeugten 2022 auch wieder die Sonderausstellungen: „Home Stories. 100 Jahre, 20 visionäre Interieurs“ und „Schöner Essen. Amboss Design & Tischkultur 1950–1970“ im Möbelmuseum Wien sowie „Kaiserliche Tafelschätze“ auf Schloss Hof. Ebenso begeisterten Schloss Schönbrunn und Schloss Hof im Bereich Meetings und Events als preisgekrönte Veranstaltungslocations das nationale und lokale Publikum.

Der Gesamtumsatz der Schönbrunn Group belief sich 2022 nach ersten Berechnungen auf rund 52.000.000 Euro. Davon stammen etwa zwei Drittel aus Ticketverkäufen, je rund ein Sechstel aus Shop-Einnahmen sowie aus Vermietungen und Verpachtungen. Rund 7.600.000 Euro wurden in das Kulturerbe investiert, um es zu erhalten und zu bewahren und es den Menschen jetzt und auch in Zukunft zugänglich zu machen. Für 2023 sind rund 12.400.000 Euro an Investitionen geplant. In Schloss Hof wird 2023 die Generalsanierung der Barockgartenmauer finalisiert. Fassaden inklusive Türen und Fenster sowie Dächer unterliegen einem fortlaufenden Wartungs- und Instandhaltungsprogramm.

Neben den Bau- und Restaurierungsprojekten wird 2023 auch wieder ein Fokus auf die Erweiterung der hauseigenen Sammlung gelegt, um einen authentisch wie gleichermaßen lebendigen Eindruck der Prunkräume wiederherstellen zu können. Außerdem wird die digitale Offensive weiter vorangetrieben, um den Menschen das imperiale Erlebnis ergänzend zu einem Besuch vor Ort an den Originalschauplätzen auch digital ermöglichen zu können.

„Kaiserliche Tafelschätze“ geht ab 11. März in die zweite Runde

2023 warten neben dem abwechslungsreichen Kulturvermittlungsprogramm zum kulturellen Erbe in den Dauerausstellungen aller Standorte auch wieder Sonderausstellungen. Schloss Hof lädt mit seiner Sonderausstellung zu einer Reise in die prunk- und glanzvolle Welt der höfischen Tafelkultur ein. Die Ausstellung „Kaiserliche Tafelschätze“ geht ab 11. März 2023, erweitert um den neuen Themenschwerpunkt „Service mit Persönlichkeit“, in die zweite Runde: Es werden Tafelobjekte, die für bekannte Persönlichkeiten des Kaiserhauses wie Kaiserin Elisabeth oder Maximilian von Mexiko geschaffen wurden, gezeigt.

Diese ausgestellten Objekte befanden sich nicht nur in deren Besitz, sondern spiegeln auch ihre jeweiligen Lebensstationen wider. So sind Teile jenes Services zu sehen, das Elisabeth einst für ihre Villa Achilleion auf Korfu anfertigen ließ. Weiters wird eine Auswahl von einzigartigen Motivtellern aus dem Biedermeier, die unter Kaiser Franz II./I. entstanden sind, präsentiert. Unter dem Motto „Kunst auf den Teller gebracht“ wird eine Auswahl der berühmten Blumenteller, der Ansichtsteller mit verschiedenen Sujets des biedermeierlichen Wiens sowie Teller mit mythologischen Szenen oder Monatsdarstellungen zu sehen sein. Die Ausstellung läuft bis 1. November 2023.

Wieder am Start ist 2023 auch der vielfältige Veranstaltungsreigen auf Schloss Hof mit saisonalen Events für die ganze Familie.

