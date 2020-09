Trotz Coronakrise konnte die Volkshochschule (VHS) im vergangenen Sommersemester einen großen Teil ihres Kursprogramms erfolgreich zu Ende führen. So wurde der Kursbetrieb teilweise auf Online-Unterricht umgestellt und nach den Lockerungen durch die Bundesregierung auch der Präsenzunterricht wieder aufgenommen.

Unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen und Vorgaben der Bundesregierung startete die VHS nun in das Wintersemester und bietet wieder ein umfangreiches und vielfältiges Kursprogramm aus allen Bereichen der Erwachsenenbildung.

In der Gemeinderatsitzung vom 25. Juni wurde zusätzlich beschlossen, dass die nicht durchgeführten Kurse in das Herbstprogramm übernommen und die bereits bezahlten Gebühren dafür gutgeschrieben werden. Ist eine Teilnahme im Herbst 2020 nicht möglich bzw. erwünscht, wird der bereits einbezahlte Betrag unbürokratisch rückerstattet.

Die Onlineanmeldung zu den Kursen ist seit 2. September unter www.vhs-strasshof.at oder per Mail (office@vhs-strasshof.at) möglich. Wer die persönliche Anmeldung bevorzugt, hat dazu am 15. September von 16 bis 18 Uhr am Gemeindeamt die Möglichkeit. Die Kurspalette reicht von Computer und EDV über Gesundheit und Bewegung, Kreativität, Sprachen, Unterhaltung und mehr bis hin zu Zumba-Kursen.