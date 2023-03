Praxis-Seminar: Experten teilen ihr landwirtschaftliches Wissen

Am 24. März veranstaltet das Forschungsinstitut für biologischen Landbau, FiBL, im Rahmen eines LFI-Bildungsprojektes ein Praxis-Seminar zur Anlage von Blühstreifen. Zwischen 9.00 und 13.00 Uhr werden die Wissensvermittlung zur technischen Umsetzung und die Demonstration mittels Maschinen vor Ort im Vordergrund stehen. Des Weiteren wird die Möglichkeit zum Austausch mit erfahrenen Praktikern geboten.

Zudem wird das österreichweite Projekt „ÖPUL verbindet“, bei dem der Aufbau von Modellregionen zur Biotopvernetzung durch ÖPUL-Maßnahmen das Ziel ist, mit Probstdorf als einer von drei Beispielsregionen, vorgestellt. Der Treffpunkt wird am Blatt Biodiversität am Mühlweg 2 in Probstdorf sein. Die Anmeldung ist unter einer Gebühr von 25 Euro beim LFI Niederösterreich möglich.

