Bezirk Gänserndorf: Dorner will mehr Polizisten

FPÖ-Landtagsabgeordneter Dieter Dorner aus Pframa besuchte alle zwölf Polizei-Inspektionen des Bezirks. Dort habe er von zwei akuten Problemen erfahren, die laut Dorner schnellstmöglich gelöst werden müssten: „Es geht um den Dienst an der Ostgrenze sowie den neuen 24-Stunden-Wachdienst bei der Gasstation Baumgarten.“

Der Grenzdienst habe sich zu einem Empfangskomitee für illegal einreisende Fremde entwickelt, ärgert sich der Freiheitliche: „Sobald die Einwanderer österreichisches Staatsgebiet betreten und das Wort ,Asyl‘ aussprechen, dürfen sie nicht zurückgewiesen werden. Die Polizisten meinen zu Recht, dass sie hier Taxi für die Illegalen spielen.“ Sie müssen die Personen nämlich nach Traiskirchen bringen, wo diese später von Schleppern nach Deutschland gebracht werden.

Die Behandlung der Immigranten belaste sowohl die finanziellen als auch die personellen Ressourcen der Polizei, so Dorner: „Die Zahl der Beamten im Bezirk hat sich in den letzten 20 Jahren ohnehin auf derzeit etwa 180 halbiert.“

Was dem Freiheitlichen ebenfalls sauer aufstößt: Der Bezirk muss zwei Beamte 24 Stunden am Tag für die Bewachung der Erdgasstation in Baumgarten stellen. „Wie zwei Polizisten einen – laut ÖVP-Innenminister Gerhard Karner – möglichen Anschlag aus der Luft verhindern sollen, kann ich nicht nachvollziehen.“

Es sei kein Wunder, dass die Motivation bei den Polizisten sinke, wenn sie „sinnlose Prestigeprojekte des Innenministers“ durchführen müssen. „Wir fordern daher einen echten Grenzschutz samt Abweisung der Illegalen statt Weitertransport mittels Polizei-Taxi. Und: Die Personallücken müssen geschlossen werden, da die Belastungsgrenze längst erreicht ist“, betont Dorner.

Was sagt die Bezirks-ÖVP zur blauen Kritik? „Die schwierige Situation ist unserem Landtagsabgeordneten René Lobner bekannt. Bereits vor Wochen haben wir mit den Vertretern der Exekutive und dem Innenminister gesprochen“, erklärt ÖVP-Bezirksgeschäftsführer Rudolf Stöger auf NÖN-Nachfrage: „Im Übrigen obliegen die Einschätzung der Sicherheitslage und Maßnahmen den Experten im Ministerium.“

