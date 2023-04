Beamte für „beeindruckende Lebensrettung“ geehrt

Innenminister Gerhard Karner, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Landespolizeidirektor Franz Popp zeichneten bei der Feier der Landespolizeidirektion NÖ auch jene Kollegen im Landhaus St. Pölten aus, die am 3. April bei einem Gewaltverbrechen in Strasshof an der Nordbahn einschreiten mussten.

Das war jener Tag, an dem ein 27-Jähriger seine Eltern mit einem Messer attackiert haben soll. Die Mutter überlebte den Angriff nicht, der Stiefvater wurde sehr schwer verletzt, wir hatten berichtet:

Auch zwei Schwerverletzte Bluttat in Strasshof: 60-Jährige vermutlich vom Sohn erstochen

Durch das beherzte Einschreiten der Polizei konnte die starke Blutung gestoppt und so dem Mann geholfen werden. „Das Einschreiten war konsequent und vorbildlich. Dafür mein ausdrücklicher Dank und Respekt“, sagte Innenminister Gerhard Karner.

Auch Landespolizeidirektor Popp lobte die beiden Bediensteten: „Eine beeindruckende Lebensrettung, die zeigt, wie hochprofessionell agiert wurde.“

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.