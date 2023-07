Mannsdorf im KDZ-Quicktest beste Bezirks-Gemeinde

Der KDZ-Quicktest ist ein bewährtes Instrument für eine einfache, rasche und aussagekräftige Analyse des Gemeindehaushalts. Die Berechnung basiert auf den Kennzahlen in den Bereichen Ertragskraft, Eigenfinanzierungskraft, finanzielle Leistungsfähigkeit und Verschuldung. Für jeden dieser Bereiche gibt es eigene Kennzahlen.

Im Bonitätsranking 2023, mit dem jene 250 Gemeinden dargestellt werden, die die besten Bonitätszahlen aufweisen, wurde ein Dreijahresdurchschnitt aus den Gemeindegebarungsdaten der Statistik Austria für die Jahre 2019 bis 2021 herangezogen, um ein aussagekräftiges Bild aufzuzeigen.

Die fünf Kennzahlen werden in die Berechnung einbezogen und enden in einer Bonitätszahl, die sich in einem Schulnotensystem (1 bis 5) darstellt. Mannsdorf schaffte es mit einem Wert von 1,39 auf Platz 44 und kletterte gegenüber dem Vorjahr um 113 Plätze nach oben. Auf Platz 61 folgt Schönkirchen-Reyersdorf, auf Platz 80 Parbasdorf.