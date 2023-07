Rockiger Abschied der Maturanten

Erstmals fand amBundesoberstufen-Realgymnasium (BORG) ein Matura-Clubbing statt. Dieses Event, das von den Lehrerinnen Stephanie Vock und Katharina Weber organisiert wurde, diente als Abschiedsfeier für die diesjährigen Maturanten. Die Veranstaltung bot eine Vielfalt an Aktivitäten, die sowohl die Schüler als auch ihre Eltern begeisterte. Während die Absolventen in der Disco feierten und den Abschluss ihrer Schullaufbahn zelebrierten, hatten die Eltern die Gelegenheit, im eleganten Ballsaal zu verweilen und zahlreiche Preise bei der Tombola zu gewinnen.

Schulband "Cyan Sun" begeisterte mit hervorragender Performance

Für das leibliche Wohl der Gäste sorgte Schulbuffetbetreiberin Ljubica Ristic, in der Cafeteria wurde das Publikum mit Torten und Kuchen verwöhnt. Doch das Highlight des Abends war zweifellos der Auftritt der Schulband "Cyan Sun", deren hervorragende Performance die Zuhörer begeisterte. Um 19 Uhr stellte eine eigens für den Anlass choreographierte Tanzeinlage einen weiteren Höhepunkt des Abends dar. Direktor Andreas Breitegger äußerte sich lobend über das Clubbing: "Ich bin unglaublich stolz auf die gelungene Veranstaltung und vor allem auf unsere Absolventen. Das Matura-Clubbing hat gezeigt, dass Schule mehr ist als nur Lernen und Prüfungen. Es ist ein Ort, an dem Gemeinschaft und Zusammenhalt großgeschrieben werden."

Die Sportlehrerinnen Stephanie Vock und Katharina Weber dankten am Ende des Abends allen Gästen und Kollegen sowie den Schülern für die gute Zusammenarbeit. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und könnte zu einer neuen Tradition an der Schule werden. "Es war eine Ehre, diese Veranstaltung zu organisieren und wir sind uns sicher, dass dieses Matura-Clubbing nur der Anfang von vielen weiteren ist", so die beiden Organisatorinnen. Insgesamt bot das Matura-Clubbing einen unvergesslichen Abend und einen angemessenen Abschied für die stolzen Absolventen des BORG.