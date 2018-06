FF-Kommandant-Stellvertreter Christian Schantl erinnert sich: „Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Küche komplett verraucht. Wir hielten Ausschau nach den im Haus wohnenden drei Mitarbeitern. Die Personen konnten schnell aufgefunden werden, sie wurden sofort in Sicherheit gebracht und von Rotkreuz-Mitarbeitern untersucht.“ Glücklicherweise handelte es sich nur um eine Verrauchung, ein Löscheinsatz war nicht notwendig.

Fiala

Der evakuierte Marchfelderhof-Hausherr Gerhard Bocek kennt die Ursache der Rauchentwicklung: „Unsere Mitarbeiter haben am Vorabend Croutons zum Auskühlen in der Küche gelagert, diese haben zu glosen begonnen. Daraufhin löste der Rauchmelder sofort Alarm aus.“ Da der Restaurantbetrieb erst am Abend beginnt, befand sich in den Morgenstunden keine Person in der Küche. Die Silberhelme entlüfteten das Haus, nach zwei Stunden war der Einsatz beendet.

Bocek beruhigt: „Es ist kein unangenehmer Geruch mehr vorhanden. Das Lokal wird pünktlich um 17 Uhr geöffnet, alle Reservierungen bleiben selbstverständlich aufrecht.“