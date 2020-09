Mit einigen aufsehenerregenden Neuigkeiten kann der Breitenseer Thriller-Autor Roman Klementovic aufwarten:

Zum einen erscheint am 9. September sein neues Werk „Wenn das Licht gefriert“, einen Tag später gibt es die Premieren-Lesung in Wien und am Tag darauf darf sich das Publikum in der Hainburger Haydn-Bibliothek über ein Gastspiel des sympathischen Autors und einige Kostproben aus dem neuen Buch freuen.

Außerdem wird sein zweites Werk „Immerstill“ als ORF-Landkrimi verfilmt. Die NÖN traf den Wahl-Wiener an der Donau zum Gespräch.

NÖN: Ihr erstes Buch „Verspielt“ erschien 2015, „Immerstill“ 2016, „Immerschuld“ 2017 – für das jüngste Werk „Wenn das Licht gefriert“ haben Sie sich bis 2020 Zeit gelassen – warum?

Roman Klementovic: Einerseits wollte ich bewusst eine Pause machen, um mich stilistisch weiterzuentwickeln. Andererseits habe ich dieses „Hamsterrad“ als Gefahr gesehen, nach dem Abschluss eines Buches sofort mit dem nächsten zu beginnen. Ich finde, wer sein Geld mit Kreativität verdient, sollte auch Spaß daran haben. Ich muss von meinen Geschichten zu 100 Prozent überzeugt sein und ich will nicht unter Zeitdruck ein Werk nach dem anderen abschließen.

Wie sind Sie überhaupt zum Schreiben gekommen?

Ich habe bis ich 30 war kaum gelesen – außer für Uni oder Schule – und hatte einen guten Job im Marketing. Dann war ich zur Hochzeit meines besten Freundes auf Hawaii eingeladen und dachte mir, für die Zeit dort nehme ich mir ein Buch mit. Kurz darauf habe ich dann selber zu schreiben begonnen und meine erste Idee festgehalten, die ich für gut hielt. Die Verlage, denen ich das Buch geschickt habe, haben das nicht so gesehen. Also habe ich begonnen, mir die theoretischen Grundlagen anzueignen – durch Literatur, aber auch persönliche Gespräche mit anderen Autoren, die mir gefallen haben.

Und das Buch wurde zum Hit?

Nein, dann habe ich ein anderes Buch geschrieben, „Verspielt“. Die erste Idee habe ich dann wieder überarbeitet und sie ist als mein zweites Werk „Immerstill“ erschienen. Das zweite Buch war also schon fast fertig, als das erste erschien, deswegen die kurzen Abstände. Ein Jahr später folgte dann „Immerschuld“.

„I ch bin froh, dass ich durch die Verfilmung vielleicht einer noch breiteren Öffentlichkeit bekannt werde. “

Diese beiden Werke spielen im fiktiven Dorf im Marchfeld, inspiriert von ihrem Heimatort. Wie reagieren die Breitenseer?

Natürlich glauben viele, sich in gewissen Figuren zu erkennen und wahrscheinlich kann man es gar nicht verhindern, dass persönliche Erfahrungen in die Erzählungen einfließen. Beschwert hat sich aber noch keiner. Ich hab nur positives Feedback bekommen.

Im neuen Buch „Wenn das Licht gefriert“ geht es – untypisch für einen Thriller – um Alzheimer. Wie kamen Sie auf dieses Thema?

Es ist eine Krankheit, mit der jeder irgendwie Kontakt hat. Bei mir war es im Zivildienst so, man hat Freunde, die betroffene Verwandte haben. Für mich war es faszinierend, dass jeder seine Geheimnisse hat, die man mit niemandem teilt – solange man Herr seiner Sinne ist. Was aber, wenn man das nicht mehr ist? Diese Thematik greife ich auf. Da wird ein Geheimnis, das ein Mensch seit Jahrzehnten mit sich trägt und vor seinen engsten Vertrauten verbirgt, gelüftet. Was macht das mit den Menschen?

Ihr zweites Buch „Immerstill“ soll bald verfilmt werden und als Landkrimi im Fernsehen laufen.

Ja, wenn alles gut geht, werden Anfang 2021 die Dreharbeiten starten. Leider gab es wegen Corona einige Änderungen im Terminplan. Aber ich bin froh, dass ich durch die Verfilmung vielleicht einer noch breiteren Öffentlichkeit bekannt werde. Die erste Idee zur Verfilmung gab es bereits 2016. Auch für das neue Buch gibt es schon Interesse, vielleicht gibt es dann 2025 einen Film dazu (lacht).

Hatten Sie Mitspracherecht oder ist jede Beteiligung mit den Rechten verkauft worden?

Nein, ich durfte sowohl das Drehbuch lesen als auch Feedback geben. Die Produzentin sagte mir, dass sie sich den Stil des Buchs gut als Film vorstellen konnte. Mir ist aber klar, dass ein Film ganz anders funktioniert als ein Buch. Dass also gewisse Teile umgeschrieben und ausgelassen werden, ist in Ordnung. Die Eckpfeiler sollten schon erhalten bleiben.

Zurück zum Corona-Thema: Beeinflusst das einen Autor?

Ja, sehr. Normalerweise habe ich pro Buch an die 60 Lesungen abgehalten, da fällt jetzt ein Großteil weg. Ich war auch viel in Schulen unterwegs, momentan geht das gar nicht.

Wie kann man sich das Schreiben – so wie Sie mit 30 Jahren – noch selbst beibringen?

Für mich war es eine neu entdeckte Leidenschaft. Entwickelt habe ich mich durch ständiges Üben – wie, wenn man ein Instrument lernt. Ich schreibe eigentlich jeden Tag und habe tausende Geschichten im Kopf, veröffentlicht werden aber nur die, an die ich zu 100 Prozent glauben kann.