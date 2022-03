Eine Welle der Hilfsbereitschaft für Flüchtlinge

Vollbild

FB

Die Solidarität und Hilfsbereitschaft in Breitensee und Marchegg ist enorm. Für jedes der ukrainischen Kinder wurden in kürzester Zeit ein passendes Fahrrad und Spielzeug organisiert. Der dreijährige Avraam aus Dubno wird Anfang Juni seinen vierten Geburtstag voraussichtlich in Österreich feiern.

1 /2