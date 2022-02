Eisenteil fiel auf Arbeiter: Er war sofort tot

In der im Bau befindlichen Unterführung dürfte ein Eisenteil herabgestürzt sein, so die erste Meldung. Dieses soll einen Arbeiter getroffen und so schwer verletzt haben, dass der Mann noch an der Unfallstelle verstarb. Der alarmierte Notarzt hatte noch versucht, den Arbeiter zu reanimieren – leider ohne Erfolg.

