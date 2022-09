Hochspannung im Messie-Haus: Neues Werk

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Schon die Leseproben aus Roman Klementovics „Wenn der Nebel schweigt“ sind verheißungsvoll: Wie nur wenige andere beherrscht es der gebürtige Breitenseer, subtil Spannung aufzubauen, die den Leser in ihren Bann zieht, ohne mit blutrünstigen „Horror-Effekten“ zu arbeiten.

Der Begriff „Page-Turner“ umschrieb ja auch seine bisherigen Werke wie „Verspielt“, „Immerstill“, „Immerschuld“, „Wenn das Licht gefriert“ oder den mitreißenden Kurz-Thriller „Wenn die Stille schreit“ perfekt: Nie wusste man, was auf der nächsten Seite „lauert“, ständig stellten nicht für möglich gehaltene Plot-Twists die eigenen „Verdachtsmomente“ auf den Kopf – und selbst wenn man am Ende der Bücher angelangt war, ließ einen das Gelesene nicht so schnell los.

„Wenn der Nebel schweigt“ besticht mit „altbewährten“ Zutaten aus Klementovics hochklassigem Rezeptbuch: Angesiedelt ist die Geschichte in einer fiktiven ländlichen Region, die Stimmung ist düster und im Mittelpunkt steht die Beziehung zwischen der Protagonistin Jana und ihrem Vater, der seit Jahren im Verdacht steht, Janas Mutter ermordet zu haben.

Als Jana die Nachricht erreicht, dass es schlimm um ihn stehe, kehrt sie in ihre Heimat zurück und betritt zum ersten Mal seit Jahren wieder ihr Elternhaus. Dabei verschlägt es ihr den Atem. Es stinkt bestialisch. Müllberge türmen sich bis unter die Decke. Ihr Vater ist zu einem Messie geworden. Im ersten Schock versucht Jana, ein wenig Ordnung zu schaffen – und macht dabei eine verstörende Entdeckung. Plötzlich ist sich Jana sicher: Sie ist auf eine Spur zum Mörder ihrer Mutter gestoßen.

Hochspannung gepaart mit gefühlvollen Momenten

Klementovic paart Hochspannung mit gefühlvollen Momenten und beweist Gespür für glaubhafte Charaktere und realistische Dialoge. „Ich hatte beim Schreiben große Freude, das Messie-Haus in vielen Details zu beschreiben“, berichtet Klementovic und gibt zu: „Ich liebe Trash-TV. Zum einen, weil ich dabei so richtig abschalten kann. Zum anderen, weil mich interessiert, warum Menschen sind, wie sie sind. Bilder aus zugemüllten Wohnungen ekeln und faszinieren zugleich. Ich frage mich, wie Menschen so leben können. Was sie erlebt haben, um derart die Kontrolle über ihr Leben zu verlieren. Ich stelle mir immer mehr Fragen, male mir Antworten dazu aus und mein Kopfkino kommt in Gang. Genau so ist ,Wenn der Nebel schweigt‘ entstanden.“

Schätzungen zufolge leiden 300.000 Menschen in Deutschland am Messie-Syndrom. Aufgrund der hohen Dunkelziffer kursieren auch Zahlen von bis zu drei Millionen Betroffenen.

Das Buch erscheint am 14. September, zur Veröffentlichung geht Klementovic auf eine Lesetour, die ihn durch ganz Österreich führt: „Ich freue mich schon sehr darauf, besonders auf den 15. September im Thalia Wien Mitte und auf mein ,Heimspiel’ am 16. September im Schloss Marchegg“, rührt der Breitenseer die Werbetrommel.

Übrigens: Klementovics Erfolgs-Thriller „Immerstill“ wurde, wie die NÖN berichtete, von der GRAF-Filmproduktion für die LandKrimi-Reihe von ORF und ZDF verfilmt. Die Dreharbeiten im Kärntner Jauntal sind bereits abgeschlossen. Die Erstausstrahlung ist Ende 2022 bzw. Anfang 2023 geplant.

Auch „Wenn das Licht gefriert“ wurde optioniert und die Vorbereitungen für die Verfilmung laufen. Wer mehr über den Thriller-Autor mit dem Faible für Bier in Pubs, Punkrock und den SK Rapid erfahren will, findet auf seiner Website www.roman.klementovic.at Infos.

