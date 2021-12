Hündin „Niki“ bei Spaziergang totgebissen

Es sollte ein schöner Spaziergang am Stephanitag werden: Eine junge Breitenseerin machte sich am Nachmittag mit ihrem Lebensgefährten auf den Weg, um einen Ausflug mit ihrer an der Leine geführten „Niki“ – einer zwölf Jahre alten Chihuahua-Pekingesen-Mischlingsdame – zu unternehmen.

Keine 30 Meter war das junge Pärchen unterwegs, als plötzlich ein Kampfhundmischling über einen Gartenzaun, der an einer Stelle etwas niedriger ist, sprang, sich in das kleine Hündchen verbiss und nicht mehr von seinem Opfer abließ. Der Angreifer war nicht angeleint und trug auch keinen Beißkorb.

Verzweifelt rief das Paar um Hilfe, ging beherzt dazwischen und versuchte, mit Tritten und Schlägen den aggressiven Hund zu vertreiben. Immer wieder biss dieser zu und fügte dem unterlegenen Hündchen so schwere Verletzungen zu, dass dieses noch an Ort und Stelle starb. Eine handtellergroße klaffende Wunde an der Bauchdecke und im Genick konnte „Niki“ nicht überleben. Auch das Pärchen wurde beim engagierten Eingreifen vom Kampfhund verletzt.

Die kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten nahmen den tödlichen Vorfall zu Protokoll. Der Hundehalter, der sich im Haus seines Bekannten befand, vor dessen Grundstück sich die Tragödie ereignete, muss mit Anzeigen rechnen.