Stier brach aus und hält seither Einsatzkräfte auf Trab

Der etwa 500 Kilo schwere Vierbeiner war von seinem Besitzer, einem Landwirt, separat gehalten worden, da er geschlachtet werden sollte. Dem schottischen Hochlandrind gelang es aber, auszubrechen. Beim Versuch, den Stier wieder einzufangen, wurden der Bauer und seine Tochter verletzt. Sie mussten im Krankenhaus Hainburg behandelt werden.

Noch am Sonntagabend suchte die Freiwilligen Feuerwehr mittels Wärmebildkamera nach dem Tier - vergeblich. Am Dienstagnachmittag wurde schließlich eine Drohne mit Wärmebildkamera eingesetzt. Gesucht wurde entlang der Wälder beim Feriendorf in Breitensee, wo der Stier zuletzt gesichtet worden war. Gefunden wurde aber wieder nichts.

