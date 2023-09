Messe in Schönfeld stellte regionale Firmen in den Fokus

Das perfekte Wetter, um eine Messe zu besuchen, hat auch maßgeblich zum großen Erfolg des regionalen Events beigetragen. Die Idee, eine Messe die regionale Betriebe und Unternehmen in den Focus rückt zu organisieren, entstand im Winter.

Die Veranstalterinnen Katja Riedmüller, selbst Unternehmerin im Kosmetik- und Fitnessbereich, und ihre Mutter Petra verfügen über ein großes Netzwerk, das natürlich auch regionale Betriebe und Kleinunternehmen umfasst: So dauerte es nicht lange, bis diese Idee in die Wirklichkeit umgesetzt wurde: „Das Marchfeld hat viel zu bieten. Wir wollen, dass innovative regionale Betriebe sich präsentieren können und ihre Dienstleistungen und Produkte anbieten können“, so Petra Riedmüller.

An den beiden Tagen wurde den vielen Besuchern eine Fülle an regionalen Produkten geboten, diese umfassten etwa Kosmetik und Schönheit, Gesundheit, Produkte für Tiere, Finanzberatung, regionale Angebote für Kinder, aber auch Selbstgemachtes. Über 40 Aussteller, die mit ihren Angeboten wirklich jede Phase eines langen Lebens abdeckten – von der Kindermode bis hin zum örtlichen Bestattungsunternehmen – präsentierten sich.

Bereits am Eröffnungstag besuchten Bürgermeister Roman Bobits, Vizebürgermeister Peter Gahleitner, Ortsvorsteher Gerhard Kiesling wie auch Lasseer Gemeinderäte die Messe und waren begeistert.

Kinderanimation und eine Weinbar trugen das Ihre zum Erfolg bei. Am Abend des Eröffnungstages spielten die „Schreinizas“ auf. Am Sonntag gab es eine Tombola mit regionalen Preisen. „Es freut uns, dass wir von den Ausstellern und den Besuchern positives Feedback bekommen haben, das für uns die Bestätigung und der Auftrag ist, die Messe auch nächstes Jahr zu veranstalten“, resümierten Katja und Petra Riedmüller.