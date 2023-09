Alarm: Denkmalgeschützte Häuser stehen vor Abbruch

Konkret gehe es um die Gebäude in Breitstetten mit den Hausnummern 16 und 17. Es sollen die ältesten Bauernhöfe des Bezirks Gänserndorf sein. „Nach einer anonymen Anzeige sah sich die Gemeinde Leopoldsdorf gezwungen, wegen Gefahr in Verzug einen Abbruchbescheid für die beiden Objekte zu erlassen“, so Dorner.

Die Hakenhöfe aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts seien die letzten Zeugen der bäuerlichen Kultur des besagten Jahrhunderts im Marchfeld. „Trotz jahrelanger Bemühungen von Gemeinde, Bundesdenkmalamt und Landeskonservator war es bis jetzt nicht möglich, diese Häuser zu retten“, bedauert der Blaue.

FPÖ-Landtagsabgeordneter Dieter Dorner: „Das Marchfeld verliert trotz Denkmalschutzes einzigartige Kulturdenkmäler. Damit stirbt ein Stück unserer Heimat.“ Foto: FPÖ

Bei einer Besichtigung der Gebäude durch Sachverständige des Gebietsbauamtes Korneuburg wurde zuletzt festgestellt, dass aufgrund des desolaten Zustandes der Objekte Gefahr für Dritte bestehe und die Gemeinde zu handeln habe.

Dorner zum drohenden Verlust der Gebäude: „Das Marchfeld verliert trotz Denkmalschutzes einzigartige Kulturdenkmäler. Zeugnisse unserer Vergangenheit werden vernichtet - damit stirbt ein Stück unserer Heimat.“

Einst ein prächtiges Bauernhaus, jetzt so gut wie eine Ruine. Foto: Dorner

Genauso sieht es auch Markus Landerer von der „Initiative Denkmalschutz“. Diese setzt sich für den Erhalt gefährdeter Kulturgüter ein: „Wir beobachten die Entwicklung rund um die beiden Gebäude mit großer Sorge und hoffen sehr, dass die für das historische Ortsbild von Breitstetten so wichtigen Häuser gerettet werden.“

Was Landerer nicht versteht: „Der Verfall dieser Gebäude ist schon seit über zehn Jahren mehr als offensichtlich. Wir fragen uns deshalb, warum bis jetzt keine Behörde entsprechend reagiert hat, um den Verfall zu stoppen.“

Landerer ortet einen Fehler im Denkmalschutzgesetz: „Dort gibt es keine aktive Erhaltungspflicht, sondern nur ein Verbot der Zerstörung. Es sei denn, es werden Gelder von dritter Seite zur Verfügung gestellt.“ Dafür gäbe es sogar einen eigenen Denkmalfonds im Kulturministerium. Dieser wurde aber offenbar nicht abgerufen.