Dampfmaschinen-Museum: Mit Volldampf für die Region

Zur Halbzeit der NÖ Landesausstellung gönnten sich die Mitarbeiter des Regionalbüros Marchfeld eine Pause und besuchten gemeinsam das Dampfmaschinen-Museum in Breitstetten, das vor Kurzem ausgebaut und neu gestaltet worden war. Dabei wurde auch die Auszeichnungsurkunde für Partnerbetriebe der Landesausstellung an Günter und Heidelinde Prazda überreicht.

Diese Auszeichnung erhalten jene Betriebe im Marchfeld, die im Vorfeld der Landesschau an Exkursionen und Workshops im Rahmen des Regionspartnerprogramms teilgenommen und sich einer Qualitätsprüfung unterzogen haben. Insgesamt nahmen 60 Gastronomiebetriebe, Beherberger, Ausflugsziele und Direktvermarkter an dem mit Leader-Mitteln geförderten Projekt des Weinviertel Tourismus teil.

Nach einem intensiven Frühjahr mit vielen Veranstaltungen in Marchegg und in der gesamten Region machen sich die Mitarbeiter auf, um selber bislang noch versteckte Marchfeld Geheimnisse zu entdecken.

Das Dampfmaschinen-Museum in Breitstetten liegt direkt am „Dampfradweg“, der Leopoldsdorf mit Orth verbindet. Am Wochenende wird das Museum gerne für eine Rast in der angeschlossenen Museumskantine „Zum Ölkandl“ genutzt. Das Dampfmaschinen-Museum in Breitstetten beherbergt mittlerweile die größte Sammlung an Dampfmaschinen im deutschsprachigen Raum und fasziniert mit seinen zahlreichen Raritäten Jung und Alt.

