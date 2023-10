„Schotti“ und Magda Hassan lasen für Leopoldsdorfer

Was gibt es Besseres, wenn es draußen regnet und die Temperaturen sinken, als es sich drinnen im Warmen mit einem Buch gemütlich zu machen? Das K.L.U.B. (Kulturforum Leopoldsdorf und Breitstetten) bot Bücherliebhabern am Sonntag gleich zwei Veranstaltungen, bei denen dies möglich war.

In Breitstetten im Gasthaus Maria List war Verlegerin und Kinderbuchautorin Magda Hassan zu Besuch, die den jüngsten Lesern ihre zwei Bücher „Schatzgeschichten“ und „Was zählt, bist du“ vorstellte. Die Kinder waren begeistert und verfolgten aufmerksam die Geschichte des Donaudrachens.

Etwas später an diesem Tag lud das K.L.U.B. nach Leopoldsdorf in den Gasthof List ein, in dem Schauspieler und Regisseur Michael Schottenberg von seinen Reisen durch Österreich erzählte. Der Reisephilosoph hat bereits Bücher über das Burgenland, Wien und Niederösterreich geschrieben. Derzeit arbeitet er an einem Band über Oberösterreich, aber auch über die weiteren Bundesländer Österreichs wird er berichten.

Er selbst erläuterte der NÖN, wie viel Freude er daran hat, sein Land so gut kennenzulernen. Während seiner Touren interessieren ihn am meisten die Menschen aus den verschiedenen Regionen mit ihren Geschichten.

Den Veranstaltern war es wichtig, etwas Besonderes für Groß und Klein anzubieten – das ist ihnen auf jeden Fall ganz hervorragend gelungen.