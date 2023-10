Karl Frings las und musizierte in Marchegg

Wie die NÖN berichtete, veröffentlichte der „überzeugte Stopfenreuther“ Karl Frings Anfang Oktober sein drittes Buch „Bezaubernde Musen, undankbare Geliebte“. Ein Buch will natürlich auch präsentiert werden. Gelegenheit, den Autor zu sehen und zu hören bot sich in Marchegg im Lokal „The Lonious“.

Das Ambiente dort – man wähnt sich in einem schummrigen New Yorker Jazzclub – hätte passender nicht sein können und Frings trug das Seine dazu bei, denn er eröffnete seine Lesung nicht mit einem Buch, sondern griff zur E-Gitarre. Denn das autobiografische Werk ist nicht, wie der Titel vermuten ließe, eine Abrechnung mit den verflossenen Geliebten des hauptberuflichen Lehrers, sondern vielmehr eine Liebeserklärung an zwei Leidenschaften, die einen – haben sie erst einmal zugepackt – nie wieder loslassen: die Literatur und die Musik. Gelesen wurde dann natürlich auch und der kurze Einblick in das Werk machte mehr als nur neugierig. Dazwischen spielte Frings zum Text passende Stücke. „Hey Joe“ war da zu hören, oder „Bridge over troubled Water“ und zuletzt ließ er den guten alten „Mr. Bojangles“ tanzen. Dass es dem Publikum gefallen hatte, war nicht zuletzt daran zu erkennen, dass sich gefühlt alle Gäste nach der Lesung anstellten, um ein Buch zu kaufen und signieren zu lassen. Der Abend klang mit einer jazzigen Jamsession und interessanten Gesprächen im gemütlichen Ambiente aus.

Erhältlich ist das Buch am Gemeindeamt Engelhartstetten und in den Buchhandlungen Linke (Gänserndorf) Alexovsky (Groß-Enzersdorf) sowie Serringer (Hainburg).