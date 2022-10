Kocht die ÖVP nun alle ein? Kochbuch in Auersthal vorgestellt

„So kocht Gänserndorf“ heißt ein Kochbuch, in dem die Gastronomen der Region ihre Lieblingsrezepte verraten. Herausgegeben wurde es von der Volkspartei, die nun zum Präsentationsabend einlud.

Wer schon immer wissen wollte, was das Lieblingsrezept von Landtagsabgeordnetem René Lobner ist, der sollte sich eins der ÖVP-Kochbücher „So kocht Gänserndorf“ sichern: Es ist der Zwetschkenfleck mit Streusel.

Insgesamt sind es fünf Vorspeisen, neun Hauptspeisen und drei Nachspeisen, die die „kulinarische Vielfalt des Bezirks abbilden“. Die Gastronomie war hier gefragt, ihre Lieblingsrezepte in dem Büchlein zu präsentieren. Ein Betrieb, der sich gern an diesem Projekt beteiligte, ist die Hotel-Restaurant-Vinothek von Felix Sommer in Auersthal. Das Rindsgulasch, das der Gastronom an diesem Abend aufkochte, bekam von allen die Note „Sehr gut“. Im Kochbuch ist er mit einem „Rosa Schweinefilet“ vertreten.

Bei Sommer versammelten sich auch die „Freunde der guten Speisen“, wie Lobner die Gästeschar nannte, um in dem neuen Kochbuch der Volkspartei, das jeder Bezirk herausgebracht hat, zu schmökern. Da kam den Gästen nicht nur beim Zwetschkenfleck ein Schmunzeln aus, auch die Marchfelder Stiereiervariation wurde besprochen.

Dass die Rezepte und Fotos, die die Wirte selbst schossen, rechtzeitig eintreffen, dafür sorgte Max Beck, der Assistent der ÖVP-Bezirksgeschäftsstelle.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.