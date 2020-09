Die Premierenlesung war gleich in mehrerer Hinsicht eine solche. Erstens, weil sie diesmal nicht nur als Vorpremiere in ihren Heimatort stattfand und zweitens, weil sich Autorin Eva Rossmann mit ihrem neuen Buch „Vom schönen Schein“ in das Genre der Erzählungen begibt. „Die Königsklasse“, wie Verleger Ludwig Paulmichl betont.

„Vom schönen Schein“ ist eine Sammlung von Kurzgeschichten, denen eines gemeinsam ist: Es geht um Kriminalfälle – zwar auch, aber nicht nur Kapitalverbrechen – und die Hauptfiguren ihrer bisherigen Krimis finden sich wieder, allen voran Mira Valensky.

Themen sind verräterische gelbe Socken und politische Doppelmoral, vorgeblich nachhaltige Luxusurlaubsresorts mit brandgefährlichen Müllproblemen, der nächtliche Freiheitsrausch von Katze Gismo, die einen Mord verhindert, und hellseherische Fähigkeiten eines ansonsten schweigsamen Weinviertlers, die irgendwie im Zusammenhang mit sechs Achterln schlagend werden.

Manfred Buchinger servierte den wetterfesten Premieregästen eine spannende Kombination aus Wraps und Grammelschmalzbrot, gekrönt von sardischem Käse. Matthias Döllinger kreierte den Premierenwein „Vom schönen Sein“. „Weil ein Wein ist was Realistisches, ein Wein ist kein Schein“, kommentierteRossmann trocken.