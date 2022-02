Niedersulz hat nun seine eigene Bibliothek

Das alte Gemeindeamt avanciert zum Mekka für Lesebegeisterte. Seit Kurzem logiert dort die Gemeindebibliothek mit einer umfangreichen Auswahl an Sachbüchern und Belletristik.

Initiiert wurde sie vom damaligen Vizebürgermeister Ronald Wiesinger, dann übernahm ein Team engagierter ehrenamtlicher Mitarbeiter die Umsetzung. Leiter Simon Eminger zeichnete für die Einrichtung der IT verantwortlich. Miriam Emingerova gestaltete künstlerisch die Kinderecke.

Adi Kroboth legte bei den Tischlerarbeiten Hand an und eine wahre Mammutaufgabe meisterte seine Gattin Maria beim Erfassen des Bestandes. Logo und Schriftsätze stammen aus der Feder von Anna Lisy. Natürlich muss die Bibliothek auch personell besetzt sein. Ein Blickfang sind die selbst gemachten „Reader’s Digest“-Hocker.

Jeweils mittwochs und sonntags steht die Tür der Bibliothek offen. Das Stöbern vor Ort gehört für Bücherfans dazu. Allerdings kann man sich bereits auf der Homepage der Bibliothek durch den Bestand klicken und Ausgewähltes vormerken lassen. Suchoptionen mit Autor oder Titel sind ebenso möglich wie das Wählen von Kategorien. Anna Lisy erklärt: „Es gibt einen Jahresmitgliedsbeitrag von 20 Euro, die Ausleihe der Bücher ist kostenlos und gilt für drei Wochen mit einmaliger Verlängerungsmöglichkeit.“

Die Mitgliedschaft birgt noch ein besonderes Zuckerl: Den kostenlosen Zugang zu noe-book mit rund 17.000 Medien inklusive Hörbücher oder Videos. „Man kann Bücher herunterladen und auf einem geeigneten Gerät lesen oder eben im Fall von Hörbüchern auch anhören. Das ist ideal für den Urlaub“, führt Lisy aus. Apropos Urlaub: Dem Traum von fernen Ländern kann man bei den Reisebüchern frönen und dabei vielleicht den nächsten Urlaub planen.

In Anbetracht des nahenden Frühlings sind Gartenbücher auch keine schlechte Idee. Was am meisten nachgefragt wird? „Krimis und Thriller“, weiß Lisy aus Erfahrung und weil die Software der Bibliothek darüber genau Auskunft gibt. Für die Kleinen gibt es spezielle Kinderbücher und die Tonies-Hörfiguren erzählen Geschichten.

ÖVP-Bürgermeisterin Angela Baumgartner freut sich, dass das bislang leer stehende Gebäude nun einen Nutzen hat, und dankt den Ehrenamtlichen für ihr Engagement. Lisy ergänzt: „Treffpunkt Bibliothek, eine Abteilung des Landes Niederösterreich, hat uns beim Aufbau sehr unterstützt.“ Die Bibliotheksmitarbeiter planen die Erweiterung des Angebots um Zeitschriften, da fehlt es aber derzeit noch an Sponsoren.

Leseabende und Kulturveranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Dorfladen Niedersulz sind in Planung und natürlich soll es eine offizielle Eröffnungsfeier geben – sobald es eben geht. Bis dahin steht dem Lesevergnügen aber nichts im Wege. Nähere Informationen auf der Homepage:

bibliothek-sulz.noebib.at

