Die geplante Baurestmasse-Deponie in Breitensee sorgt weiter für Aufregung in der Stadt (die NÖN berichtete). Am Freitag bat deswegen Nikica Grubesic zur Info-Veranstaltung in den Speicher des Schlosses und an die 200 Bürger folgten der Einladung. In diesem Rahmen gründete Grubesic auch die Bürgerinitiative „BUM“ (Breitensee und Marchegg).

Grubesic führte bei der „parteiunabhängigen Info-Veranstaltung“ durch die Diskussion mit Umwelt-Aktivist Wolfgang Rehm, Georg Steiner (Breitenseer Unternehmensberater und Chemiker), Roswitha Zobl und Rheumatologin Madeleine Melichart-Kotik.

"Besonders bedenklich ist die Tallage"

Steiner erläuterte: „Eine IPPC- Anlage wie diese muss mindestens 750 Meter von bewohnten Gebiet entfernt sein.“ Beim Nachmessen seien bis zum Kindergarten 505, bis zur Kirche 452 und bis zur Föhrenweg-Siedlung 536 Meter Abstand festgestellt worden. „Besonders bedenklich ist die Tallage von Breitensee und Groißenbrunn in einem ,Kessel‘, wenn Wind geht“, so Steiner. Vom Betreiber habe man Messwerte mit Winddaten aus Gänserndorf und Partikeldaten aus Glinzendorf bekommen: „Das ist kilometerweit weg und deshalb überhaupt nicht objektiv“, findet Steiner.

Melichart wies auf Krankheiten hin, die man durch Asbest bekommen kann, hin: „Die Kindergartenkinder spielen im Freien und werden durch Bodenkontakt dem Asbeststaub ausgesetzt.“

Rehm wird mit seiner Organisation „Virus“ Parteistellung übernehmen und bezeichnete die Einreich-Unterlagen als „völlig widersprüchlich“. Er werde auch Einspruch gegen die Verhandlungsmitschrift von 28. November einbringen, da diese unvollständig sei: „Auch die Unterlagen, die mir vorliegen, sind eine Ansammlung von dokumentiertem Nichtwissen.“ Weiters machte er darauf aufmerksam, dass durch die Grube eine geologische Grundlinie führt, die die Haltbarkeit der geplanten Baumaßnahmen gefährdet.

Aber auch VP-Bürgermeister Gernot Haupt hat ein Ass im Ärmel gegen die Deponie: Er ließ per Dringlichkeitsantrag, der im Gemeinderat auch einstimmig angenommen wurde, den Rückbau des Zufahrtsweges zur künftigen Deponie zu einem Erdweg beschließen: „Somit ist eine Zufahrt mit Lkw nicht möglich und die Deponie Geschichte.“