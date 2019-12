Was hat schließlich den Ausschlag gegeben? „Zum einen sind wir nicht mehr die Jüngsten und es ist schwierig, Menschen zu einer Kandidatur zu bewegen. Viele haben Angst vor negativen Auswirkungen auf ihre Berufslaufbahn, wenn sie offen Farbe bekennen und die Bürgerliste unterstützen“, so Sprecherin und geschäftsführende Gemeinderätin Sylvia Grünberger. Außerdem fühle man sich als kleines Team nicht in der Lage, die Auswirkungen jener Beschlüsse zu tragen, die gegen den Widerstand der Bürgerliste beschlossen worden seien.

Ein kurzer Rückblick: Im Jahr 2014 formierte sich eine kleine Gruppe rund um Parteichef Gerhard Tunkl und Sylvia Grünberger, die gegen die geplante Hauptplatz-Umgestaltung kämpfte und bei den Gemeinderatswahlen 2015 auf Anhieb fünf Mandate errang. Es gelang zwar, den Umbau zu verzögern, verhindern konnte ihn die Bürgerliste aber nicht.