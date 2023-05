Festakt in Strasshof: „Heute ist Rekrutentag!“

„Das Treuegelöbnis wird Sie Ihr ganzes Leben lang begleiten, auch wenn Sie keine Uniform mehr tragen“, blickte Brigadier Christian Habersatter, Kommandant der 3. Jägerbrigade, in die Gesichter der anzugelobenden Rekruten, die auf dem Messeplatz in Strasshof darauf warteten, die Gelöbnisformel zu sprechen. Bürgermeister Ludwig Deltl freute sich besonders, dass seine Gemeinde die Angelobung für die Rekruten des Aufklärungs –und Artilleriebataillons 3 der Kaserne Mistelbach ausrichten durfte; immerhin feiert Strasshof heuer seinen 100. Geburtstag.

„Am Sonntag ist Muttertag, aber heute ist Rekrutentag“, begrüßte Hans-Peter Hohlweg, Kommandant der Mistelbacher Kaserne, die Gäste. Die Anzugelobenden haben ihre Grundausbildung mit Bravour absolviert, stolz ist er, dass sich bereits 20 Soldaten dieses Einrückungstermins für den Milizdienst gemeldet haben.

Wir wissen, was wir dem Bundesheer zu verdanken haben. Landtagsabgeordneter René Lobner

In der Kaserne werde den Soldaten ein gutes Handwerk sowie die Werte des Bundesheeres mitgegeben, Gehorsam, Disziplin und Achtsamkeit der Menschenwürde. „Die Bedrohungen in Europa nehmen zu“, sprach Habersatter den Klimawandel, die nicht geklärte Migrationsfrage sowie den Krieg in der Ukraine an. Er machte deutlich: „Das Bundesheer ist die Lebensversicherung von dieser Republik und der Bevölkerung. Und Sie werden im Notfall zur Waffe greifen müssen.“ Dass sie dies nie tun werden müssen, wünschte Gemeindechef Deltl: „Ich hoffe, dass Sie Ihr Erlerntes nie in einer kriegerischen Auseinandersetzung einsetzen müssen.“

Für Landtagsabgeordneten René Lobner war der Anblick der Rekruten und der Militärmusik „ein beeindruckendes Bild bei herbstlichen Temperaturen“. Er ist dankbar und stolz, dass sich die jungen Menschen für den Dienst an der Waffe entschieden haben, dies sei alles andere als selbstverständlich. Man gehe ein Risiko ein und entscheide sich bewusst, in einen Einsatz zu müssen. „Wir wissen, was wir dem Bundesheer zu verdanken haben“, dachte er etwa an die Hochwasser-Einsätze in der Region, die ohne militärische Hilfe nicht zu bewältigen gewesen wären. „Sie sind eine wichtige Visitenkarte in der ganzen Welt – im besten Sinne – für unsere schöne Republik“. Für ihn selbst war das Bundesheer „eine unvergessliche Zeit, in der man Kameradschaft und Loyalität lernt“.

Feuerwehrjugend „erhellte“ die Militärmusik

Nach den Festansprachen waren die Rekruten am Wort: Sie gelobten mit all ihren Kräften der Republik und dem österreichischen Volk zu dienen. Danach folgten drei Salutschüsse, die die Reitende Artilleriedivision 2 als Geschenk für die Rekruten abgab.

Brigadier Habersatter gab Herwig Graf, dem Kommandanten der ausgerückten Truppe, den Befehl zum „Großen österreichischen Zapfenstreich“ umgruppieren zu lassen. Und damit hatte die NÖ Militärmusik, die bereits die gesamte Angelobung musikalisch umrahmt hatte, ihren großen Auftritt. Militärkapellmeister Adolf Obendrauf dirigierte das besondere Werk, das „jedes Mal aufs Neue ein Erlebnis ist“, wie Lobner in seiner Rede anmerkte. Die Feuerwehrjugend brachte mit ihren Fackeln Licht ins Dunkel und sicher auch etwas Wärme zu den Militärmusikern.

Die nächste Station für die vier Soldaten, die an der Standarte ihren Treueeid ablegten, war das Haus der Begegnung. Dort gaben sie, wie es nach einer erfolgreich geschlagenen Schlacht üblich ist, die Standarte zurück an den Kommandanten. Besiegelt wurde der Sieg mit einem Schluck Hochprozentigem. „Sie haben Ihren Auftrag mit Stolz und Würde erfüllt“, lobte Hohlweg. Er bedankte sich bei Bürgermeister Deltl und seinen Mitarbeitern für die gute Zusammenarbeit und die perfekte Vorbereitung der Angelobung. Als Geschenk gab’s ein aktuelles Luftbild von Strasshof. Darüber freute sich der Bürgermeister sehr und teilte ebenfalls aus: Eine Chronik der Marktgemeinde und eine Einladung zur 100-Jahr-Feier der Gemeinde am 4. Juni.

