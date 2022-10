In Andlersdorf wählten 72,9 Prozent Van der Bellen

79.105 Wahlberechtigte gibt es im Bezirk, aber nur 68,6 Prozent von ihnen wählten ihren neuen Bundespräsidenten. Das Bezirksergebnis spiegelt im Wesentlichen das Bundesergebnis wider: 52,3 Prozent machten ihr Kreuzerl bei Amtsinhaber Alexander Van der Bellen (54,6 Prozent österreichweit), 18,4 Prozent bei FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz (19,1 Prozent im Bundesschnitt).

Im Bezirk schnitt Van der Bellen am stärksten in der kleinen Marchfeld-Gemeinde Andlersdorf ab (72,9 Prozent). Rosenkranz’ beste Ergebnisse im Bezirk findet man in Untersiebenbrunn (27,5 Prozent) und Glinzendorf (25,3 Prozent). Überdurchschnittlich gut kam Tassilo Wallentin im Bezirk an: 10,9 Prozent. Dominik Wlazny erreichte im Bezirk 8,7 Prozent.

FPÖ-Bezirksparteichef Dieter Dorner analysiert: „Obwohl sich SPÖ, ÖVP, Grüne und NEOS hinter Van der Bellen eingehängt haben, ist er nur knapp über die 50-Prozent-Hürde gekommen.“ Der Blaue weiter: „Wenn man aus dieser Überlegung heraus die Umfragewerte dieser vier Parteien zusammenzählt, dann ist das Ergebnis für sie eine herbe Niederlage, während die FPÖ höchst zufrieden sein kann.“

Mit 2 Prozent weniger als auf Bundesebene sicherte sich der ehemalige Grünen-Bundesparteichef Van der Bellen auch im Bezirk den ersten Platz – sehr zur Freude von Grünen-Bezirkssprecherin Beate Kainz: „Österreich braucht die unaufdringliche Ruhe und Besonnenheit im Hintergrund und die Österreicher haben das mehrheitlich erkannt.“

Zufrieden mit dem Wahlausgang zeigt sich auch SPÖ-Bezirksvorsitzender René Zonschits: „Ich gratuliere Van der Bellen. Mein Dank gilt vor allem den Wahlbehördenmitgliedern der SPÖ und auch der ÖVP, die die Hauptlast der Arbeit getragen haben – und das, obwohl sie keine eigenen Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl gestellt haben.“

ÖVP-Bezirksparteichef René Lobner ist froh, dass bereits nach einem Wahlgang alles entschieden ist und „wir nicht in ein paar Wochen noch einmal wählen müssen“. Vom Ergebnis sei er nicht überrascht: „Es war zu erwarten, dass es in die Richtung geht. Ich gratuliere Van der Bellen.“

Auch Gänserndorfs NEOS-Sprecher Joseph Lentner gratuliert Van der Bellen zur Wiederwahl: „Er wird sein Amt mit Sicherheit, wie gewohnt, solide und überlegt ausführen. Mich freut auch, dass es mit Dominik Wlazny ein junger Arzt, Unternehmer und Künstler geschafft hat, derartig viele Stimmen für sich zu gewinnen – eine tolle Leistung!“

