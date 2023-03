Angeklagter: „Ich habe doch nur einen Lkw verkauft“

Und das sind nur die Anklagepunkte, derer sich ein 44-jähriger Serbe als Mitglied einer kriminellen Vereinigung vor einem Schöffensenat am Landesgericht Korneuburg stellen musste. Und das auch schon zum zweiten Mal, da am ersten Verhandlungstag Zeugen fehlten, die maßgeblich für die Verhandlung waren – und sich ein Zeuge fand, den es am ersten Prozesstag am 25. Januar noch nicht gab: einen Mittäter.

Pech für den 44-Jährigen und dessen Verfahrenshelfer Rudolf Lind, denn wäre der Serbe bereits im Jänner verurteilt worden, wäre von der Anklage von Staatsanwalt Stefan Dunkl nur Hehlerei übrig geblieben.

Kroate plauderte bereitwillig mit den Ermittlern

Am 14. Februar dieses Jahres ging den Behörden ein weiteres Mitglied der Bande, ein 37-jähriger Kroate, ins Fahndungsnetz, der damals sehr bereitwillig plauderte und die Rolle des angeklagten Serben recht ausführlich beleuchtete.

Wiederholen wollte er seine Aussage vor Gericht nicht, da ihm beziehungsweise seiner Familie inzwischen gedroht worden sei, hielt aber seine Auskünfte bei der Polizei aufrecht.

Damit war klar, dass der Serbe nicht nur in Ybbs an der Donau einen Lkw kaufte und dann an die Bande weiterverkaufte, sondern dass er bei etlichen Buntmetalldiebstählen mit dem Laster vor Ort war, um die Beute abzutransportieren.

Trotz klarer Beweislage: Serbe fühlte sich unschuldig

Das hielt den 44-Jährigen nicht davon ab, sich maximal unschuldig zu fühlen. Den einzigen Fehler, den er damals begangen habe, sei, dass es keinen Vertrag für den Weiterverkauf des Lkw gebe.

„Die Beweislage hat sich zu Ihrem Nachteil seit der ersten Hauptverhandlung verändert“, so der einem Schöffensenat vorsitzende Richter Rainer Klebermaß bei der Verkündung, des Urteils, das auf zwei Jahre Freiheitsstrafe, acht Monate davon unbedingt, lautete.

Die Diskussion über das verhängte Urteil beendete Richter Klebermaß mit einem „Denkanstoß“ für den beschuldigten 44-Jährigen: „Eine bedingte Entlassung gibt’s nur bei einem rechtskräftigen Urteil.“ Ergänzt durch einen weiteren Denkanstoß seines Verteidigers stand am Ende die Rechtskraft des Urteils.

