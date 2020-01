Zu einem spektakulären Verkehrsunfall kam es am Montag kurz nach 11 Uhr. Der 53-jährige Lenker eines Gelenksbusses der Linie 26A krachte mit dem Fahrzeug gegen die denkmalgeschützte Stadtmauer „Wiener Tor“.

Der Fahrer erlitt beim Crash einen Schock und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Wiener SMZ-Ost gebracht. Drei Frauen, die sich im Bus befanden, erlitten leichte Verletzungen und mussten ebenfalls ins Krankenhaus.

Zur Bergung des schwer beschädigten Linienbusses wurde ein Spezialfahrzeug der Wiener Linien angefordert. Die Freiwillige Feuerwehr war mit insgesamt drei Fahrzeugen zur Absicherung am Unfallort anwesend. Die Wiener Straße B3 musste in beiden Richtungen gesperrt werden.

Von „Glück im Unglück“ und „vielen Schutzengeln“ spricht SP-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec gegenüber der NÖN: „Wenn das eine Stunde später passiert, stehen dort zahlreiche Kinder vor dem Gymnasium. Nicht auszudenken, was da alles passieren hätte können.“

Wie geht es nun mit der historischen Mauer weiter? „Das Bundesdenkmalamt war schon da. Der Teil, der zerstört wurde, ist schon einmal restauriert worden und somit nicht ganz so alt.“ Trotzdem werde der Schaden behoben und die Mauer wieder instandgesetzt. Wer kommt für die Kosten auf? „Die Versicherung der Wiener Linien“, so die Bürgermeisterin abschließend.