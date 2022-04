Deutsch-Wagram: Verkehr in der Bockfließer Straße wird beruhigt

Werbung Weintour Weinviertel Anzeige Best of Weintour in Hohenruppersdorf

Es gibt Neuigkeiten rund um die Forderung nach einem Schutzweg bei der neuen Bushaltestelle in der Bockfließer Straße: Am Freitag ging eine Ortsverhandlung mit Bezirkshauptmann Martin Steinhauser, ÖVP-Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger, dem zuständigen Verkehrssachverständigen der Bezirkshauptmannschaft (BH), Norbert Willenig, und ÖVP-Stadtrat Markus Mentl-Weigl über die Bühne. Letzterer bezeichnete die Zusammenkunft als „durchaus fruchtbar“.

„Das Grundverständnis, dass an dieser Stelle die Sicherheit erhöht werden muss, ist bei allen Beteiligten des Termins klar hervorgegangen“, so der Stadtrat.

Hier ein Rückblick: Im Frühjahr 2021 wurde auf Betreiben der Stadt-ÖVP die neue Haltestelle Helmahof/Eduard-Bauernfeldgasse mehrheitlich im Gemeinderat beschlossen. Die !wir-Bürgerliste erhob damals mehrfache Einwände wegen des fehlenden Schutzweges, um die stadteinwärts gelegene Bushaltestelle zu erreichen.

Der damalige ÖVP-Bürgermeister Friedrich Quirgst meldete daraufhin bei der BH den Wunsch nach einem Schutzweg an. Parallel dazu soll !wir-Gemeinderat Ralf Hachmeister den Wunsch nach einem Zebrastreifen bei Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner schriftlich deponiert haben. Es folgten Verkehrszählungen durch die BH, die zu dem Ergebnis führten, dass der Verkehr für die Errichtung eines Schutzweges zu gering sei und ein solcher nicht gebaut werden könne. Nach einem Artikel in der NÖN, in dem Stadtrat Mentl-Weigl forderte, einen Sachverständigen vor Ort treffen zu wollen, um die Sachlage nochmals zu erörtern, bot der Bezirkshauptmann einen Termin an.

Sofortmaßnahme: Tempo der Autos reduzieren

Nun: Laut dem Stadtrat hat die BH vorerst keinen Schutzweg, aber einige Maßnahmen zur Reduzierung der Geschwindigkeit des Individualverkehrs angeboten. „Als Sofortmaßnahmen wurde das Anbringen von Hinweiszeichen vor der Bushaltestelle sowie das Aufmalen von ,Haifischzähnen‘ vereinbart. Eine kleine Verkehrsinsel gleich nach der Ortseinfahrt mit einem Gebotspfeil soll die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge reduzieren“, sagt Mentl-Weigl.

Eine unabhängige Verkehrsberatung, gefördert vom Land NÖ, soll ebenfalls erfolgen. „Damit sollen und sinnvolle Maßnahmen, wie zum Beispiel auch ein Schutzweg, erarbeitet werden, die im Anschluss wieder zwischen den Zuständigen der BH und der Stadt besprochen werden“, schließt der Stadtrat. Die Vorbereitungen für einen Schutzweg wurden seitens der Stadt bereits abgeschlossen.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.