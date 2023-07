ÖBB-Baustellen im Bezirk sorgen für Ärger

Viele Pendler aus dem Bezirk kennen sie – die Nordbahn der ÖBB, die zu einer Hochgeschwindigkeitsstrecke ausgebaut wird. Von Hochgeschwindigkeit kann derzeit keine Rede sein, ganz im Gegenteil: Aufgrund der Baustellen gibt es ständig Zugausfälle und einen Schienenersatzverkehr, der die Bürger regelmäßig auf die Palme bringt. Die Grünen sprechen von „Fahr-Planlos“ und attackieren die ÖBB jetzt scharf.

Bezirkschefin Beate Kainz ist mehr als sauer: „Wir haben inzwischen einen Punkt erreicht, wo es nicht mehr nur darum geht, ob der angekündigte Zug fährt, sondern welche Route er nimmt und ob der Bahnhof, der als Endbahnhof aufscheint auch tatsächlich angefahren wird.“

Grünen-Bezirkssprecherin Beate Kainz wurde von den ÖBB „abgespeist“. Foto: Mattes

Scheinbar spontan fahren Züge nicht die erwartete Strecke Richtung Floridsdorf, sondern biegen vorzeitig Richtung Stadlau ab, ärgert sich die Grüne: „Auch in Baustellenzeiten sollte man sich auf die wenigen Züge, die noch fahren, verlassen können. Das betrifft Fahrstrecken inkl. Endbahnhöfe und Fahrzeiten.“

Wenn die Baustellenfahrpläne nicht eingehalten werden, sollten diese dringend überarbeitet werden, fordert Kainz: „Die Nordbahnstrecke ist ja nicht die erste Großbaustelle der ÖBB.“ Sie verlangt auch, dass die S10 (Gänserndorf-Stadlau) in den regulären Fahrplan eingegliedert wird: „Bisher hieß es immer, dass dies nicht möglich sei, weil man dazu einen eigenen Bahnsteig errichten müsste.“ Jetzt sei der Zug hier ständig unterwegs: „Also ist es technisch doch möglich.“

Die Grüne versteht auch nicht, nach welchen Kriterien der Schienenersatzverkehr geplant wird: „Bereits im Mai war die Taktung der Busse so eingeteilt, dass es keine Chance gab, von Gänserndorf kommend den Zug, der erst ab Strasshof abfuhr, zu erwischen.“

Bus kommt um 8.51 Uhr an, Zug fuhr um 8.48 Uhr ab

Kainz fuhr kürzlich mit dem Schienenersatzverkehr von Deutsch-Wagram nach Gänserndorf. Der Bus kam planmäßig um 8.51 Uhr in der Bezirkshauptstadt an. Wer jedoch weiter in den Norden wollte, hatte Pech: Der Zug Richtung Hohenau fährt nämlich jede Stunde zur Minute 48 in Gänserndorf ab.

Was sagen die ÖBB zur Kritik und den Forderungen der Grünen? Beim Thema S10 wird sofort abgewunken: Die Erstellung des Fahrplanes sei ein sehr komplexer Prozess, an dem neben den ÖBB diverse weitere Organisationen, wie der Verkehrsverbund Ostregion (VOR), beteiligt sind.

Was den Schienenersatzverkehr betrifft, verweisen die ÖBB auf die eigens für die Nordbahn eingerichtete Baustellenseite auf oebb.at. Dort gäbe es alle wichtigen Daten zum Baustellenfahrplan. „Stimmt nicht“, kontert Kainz: „Dort ist nicht ersichtlich, welche Strecke die Züge nehmen – über Floridsdorf oder Stadlau.“

Kurioses Detail am Rande: Die ÖBB empfahlen der Grünen, sich bei weiteren Beschwerden an die Mail-Adresse Kundenfeedback@pv.oebb.at zu wenden, was Kainz auch tat. Ergebnis: Sie bekam eine Fehlermeldung, die besagte, dass diese Mail-Adresse nicht mehr betreut werde ...