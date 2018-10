Die Strasshofer Bürgerliste kritisiert die Politik der örtlichen Sozialdemokraten: „Seit Jahren fordern wir, dass es auf einem Grundstück maximal zwei Wohneinheiten geben darf. Nach Drängen von unserer Seite hat die SPÖ zumindest einer Reduktion auf drei Wohneinheiten zugestimmt, was aber immer noch zu viel ist“, so Paul Ebhart. Diese Verdichtung, gepaart mit der Umwidmungspolitik der SPÖ, führe dazu, dass Strasshof in nicht allzu ferner Zukunft 25.000 Einwohner haben werde. Das würde die Infrastruktur völlig überlasten.

Der Bürgerlisten-Chef weiter: „Auch das Vorhaben, das in einem Flugblatt angekündigt wurde, nämlich die Anzahl der Stellplätze pro Einheit abzuändern, um Autos aus dem Straßenraum auf private Grundstücke zu verlagern, ist völlig realitätsfern.“

"Es kann von 25.000 Einwohnern keine Rede sein"

Erfahrungsgemäß blieben die meisten lieber am Straßenrand stehen. SP-Bürgermeister Ludwig Deltl kontert: „Eine Reduzierung auf zwei Wohneinheiten ist der falsche Weg. Dabei würden die Grundstückspreise explodieren. Außerdem kann von 25.000 Einwohnern keine Rede sein.“

Mit Ende der Bebauung des Bahnackers werde Strasshof eine Einwohnerzahl von ca. 15.000 erreichen – und das in etwa zwölf Jahren. „Von realitätsfern ist keine Rede – wenn ich mehr Parkplätze schaffen muss, bleibt weniger Platz für Wohnraum. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde eine hintere Baufluchtlinie beschlossen. Diese Maßnahme führt ebenfalls zu einer Reduktion der Bebauungsdichte“, schließt der Ortschef.