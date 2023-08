Riesige Kfz-Werkstatt eröffnet in der Stadt Gänserndorf

Die „TP Automobil Manufaktur GmbH“ von Thomas Prünster in der Haidlisse 9 gibt es schon länger. „Das Problem war, dass wir einfach viel mehr Platz brauchen“, erklärt der Geschäftsführer im NÖN-Gespräch. Deshalb habe man entschieden, auf der Rückseite des Grundstücks eine neue Halle aus dem Boden zu stampfen. Voraussichtlich Ende September werde diese in Betrieb genommen.

Die Adresse ist dieselbe: Sowohl der Altbestand, der als Spenglerei und Lackiererei erhalten bleibt, wie auch das neue „Kompetenzzentrum“, in dem in erster Linie technische Reparaturen an Fahrzeugen durchgeführt werden, befinden sind in der Haidlisse 9. „Weil wir ein sogenanntes Fahnengrundstück haben“, schildert Prünster. Durch die neue Halle wächst die Betriebsfläche auf insgesamt 3.500 Quadratmeter.

Extrem große Photovoltaik-Anlage auf dem Dach

Was ist das Besondere am Neubau? „Mir war wichtig, dass wir die Firma Co2-neutral und somit ökologisch nachhaltig betreiben.“ Auf dem Dach wurde eine extrem große Photovoltaik-Anlage montiert: „Mit dieser erzeugen wir mehr Strom, als wir benötigen. Dazu kommt noch eine energiesparende Wärmepumpe.“

Zur Erklärung: Die „TP Automobil Manufaktur GmbH“ ist eine freie Kfz-Werkstatt. Das bedeutet, dass sie Fahrzeuge aller Marken repariert und wartet