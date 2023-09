Positive Bilanz für Gesundheit in Deutsch-Wagram

Seit Juli 2022 sind die Community Nurses in der Stadtgemeinde tätig. „Seither hat sich viel getan“, erklären Elisabeth Aroeti und Verena Wagner unisono. 125 Klienten betreue man derzeit. Davon seien 50 Prozent erkrankte Menschen, der Rest bestehe aus pflegenden Angehörigen.

Das Projekt wird aus EU-Fördermitteln finanziert, für die Klienten ist der Service kostenlos. Menschen, die Fragen zur Gesundheit haben, pflegende und betreuende Angehörige, alleinstehende Menschen, Menschen der Generation 75+ und zu Hause lebende Menschen können sich auf Wunsch im eigenen Heim, im Büro der Community Nurses (Fabrikstraße 8) oder auch telefonisch (0660/40 15 180) beraten lassen. Auch einsame Menschen werden betreut. Neben gesundheitlichen Themen wie Demenz (soll laut den beiden immer häufiger auftreten) und anderen Krankheiten beraten die zwei auch Menschen, die alleinstehend und einsam sind, an.

Community Nurses sind mit Krankenhäusern vernetzt

Darüber hinaus sind die Nurses mit Krankenhäusern und den Vertreibern von medizinischen Hilfsmitteln eng vernetzt. Auf Wunsch klären die beiden ab, welche Hilfsmittel nach einem Krankenhausaufenthalt benötigt werden, nehmen Kontakt mit den Firmen auf und organisieren die Anschaffung. In puncto Kostenübernahme durch die Krankenkassen können die Damen Informationen einholen. Oder etwa Anfragen, was ein Hausarzt speziell verordnen kann und welche Hilfsmittel die Krankenkassen finanzieren.

Jeden dritten Dienstag im Monat (15 bis 17 Uhr) findet im Restaurant „Seinerzeit“ überdies ein Stammtisch zur Begegnung zwischen Menschen mit dem Fokus auf Unterhaltung statt. „Dabei haben sich auch Menschen wiedergefunden, die sich lange Jahre aus den Augen verloren haben“, berichtet Wagner stolz. Außerdem halten die beiden Vorträge in der Volkshochschule ab und erstellen ihre Flyer so ganz nebenbei in Eigenregie.