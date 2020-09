Vergangenen Donnerstagabend war es traurige Gewissheit: Der Bezirk Gänserndorf wurde von der Corona-Ampelkommission von Gelb auf Orange gestellt. Somit wurde der Region ein hohes Risiko bescheinigt, sich mit Covid-19 zu infizieren.

Am Montag sahen die Zahlen im Bezirk wie folgt aus: Insgesamt 402 Menschen wurden seit Beginn der Pandemie im März positiv getestet. Aktuell waren am Montag 95 Personen infiziert, davon wurden die meisten in Strasshof (19 Fälle) registriert, gefolgt von Gänserndorf (12), Groß-Enzersdorf (10) und Deutsch-Wagram (8). Insgesamt befanden sich am Montag 522 Bewohner des Bezirks in Quarantäne.

NÖN Bezirkshauptmann Martin Steinhauser: „Ich bitte alle, die Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten.“

Bezirkshauptmann Martin Steinhauser zeigt sich im NÖN-Gespräch unentspannt: „Wir sind als Behörde natürlich sehr besorgt aufgrund der Orange-Schaltung. Es sind jetzt alle Mitbürger aufgerufen, die Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten.“ Sieht er die Gefahr, dass der Bezirk sogar noch auf Rot gestellt wird? „Im Augenblick nicht, aber für die Zukunft kann man nichts ausschließen.“

Steinhausers primäres Ziel ist nun, dass der Bezirk Gänserndorf wieder auf Gelb zurückgestuft wird: „Dann würde es weniger Einschränkungen geben. Um diese Rückstufung zu erreichen, müssen aber alle Bürger mithelfen.“

Gänserndorfs Bürgermeister Landtagsabgeordneter René Lobner betont, dass derzeit alles diffizil sei: „Jede Woche kommen neue Verordnungen – da ist es schwierig, den Überblick zu behalten. Die Schulampel zum Beispiel ist losgelöst von der Bezirksampel.“ Das heißt: Während der Bezirk auf Orange gestellt wurde, bleiben die Schulen weiterhin auf Gelb.

Die Registrierung der Gäste in der Gastronomie wiederum hält Lobner nicht für schwierig: „Bei uns im Rathaus machen wir das auch. Jeder Besucher muss sich in eine Liste eintragen.“ So könne man bei neuen Corona-Fällen schneller die Gefährdeten ausfindig machen: „Ein Superspreader kann hier viel anrichten.“ Der Stadtchef gibt zu, dass er natürlich keine Freude mit der Orange-Ampel hat, aber: „Die Kommission wird schon wissen, was sie tut.“

Ebenthals Bürgermeister Christoph Veit erklärt, dass die Orange-Schaltung vorerst keine Auswirkungen in seiner Gemeinde haben werde: „Das Tragen von MNS-Masken ist jetzt schon Pflicht. Veranstaltungen, die für den Herbst geplant waren, wurden bereits vorher aufgrund der unsicheren Situation abgesagt.“

Traurig stimmt den Ortschef, dass die ältere Generation schon seit März keine Gelegenheit mehr für Treffen hat: „Der Betrieb im Gemeindeamt läuft normal, derzeit sind keine neuen Einschränkungen angedacht.“

Bürgermeister Alexander Gary aus Schönkirchen-Reyersdorf unterstreicht, dass seine Kommune bereits Vorkehrungen getroffen habe: „Im Kindergarten wurden Pläne ausgearbeitet, was bei welcher Ampelfarbe zu tun ist.“ Veranstaltungen hingegen werde es bis auf Weiteres keine mehr geben.