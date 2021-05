Am Freitag war ÖVP-Bürgermeister Roman Sigmund an der Reihe: Das Prozedere war ihm wohl bekannt, mit einem zufriedenen Lächeln nahm er in der Kabine Platz, krempelte seinen Hemdärmel hoch und erwartete den Stich, der die Welt von der nun schon über ein Jahr andauernden Pandemie erlösen soll. Auch als die Metallspitze seine Haut durchbohrte, verzog der Ortschef keine Miene, das Serum wurde ihm injiziert, dann noch die Einstichstelle desinfiziert und mit einem Pflaster versehen – und nun war auch Sigmund geimpft.

Die Injektion hatte die Chefin der Impfstraße höchstpersönlich übernommen. Jana Schreiner darf das, ist sie doch auch diplomierte Krankenpflegerin. Generell ist die Atmosphäre im Haringseer Impfzentrum entspannt, fröhlich, ja fast schon euphorisch: Beim Eingang ist der eine oder andere, der in Erwartung der Covid-Spritze kam, zwar noch nervös, aber spätestens in der „Lounge“, dem Bereich, in dem sich die Geimpften nach der Injektion noch etwa 15 Minuten aufhalten sollen, um auf etwaige unerwünschte Nebenwirkungen des Impfstoffs reagieren zu können, „rennt der Schmäh“ und Lockerheit und Erleichterung dominieren.

„Ich kann’s noch gar nicht glauben, dass wir jetzt geimpft sind“, jubelt eine junge Frau ihrer Begleiterin zu. „Und genau das macht auch uns, die wir im Impfzentrum beschäftigt sind, sehr glücklich“, ergänzt Jana Schreiner, die von der Motivation ihres Teams im Impfzentrum schwärmt: „Alle sind so positiv, man steckt sich gegenseitig mit der Euphorie an.“ An die 30 Leute sind hier beschäftigt, von den Securitys am Parkplatz über Medizinstudenten beim Impfen oder Rotkreuz-Mitarbeiter beim „Check-In“ oder „Check-Out“.

Vor den Impfkabinen gibt es noch ein Beratungsgespräch, dort sitzt die ehemalige Gänserndofer Amtsärztin Elisabeth Girsch, einen Tag pro Woche macht sie hier Dienst. „Und das sehr gerne, das ist mit Sicherheit das am besten organisierte Impfzentrum in ganz Niederösterreich“, attestiert sie.

Ab dieser Woche ist das Impfzentrum in den „ART for ART“-Hallen übrigens im Vollbetrieb, also von Dienstag bis Sonntag geöffnet. „Pro Tag unter der Woche werden etwa 720 Menschen geimpft. Am Wochenende sind die Öffnungszeiten länger, da schafft man sogar 760 Impfungen pro Tag – im Vollbetrieb also ganze 4.400 Injektionen pro Woche“, rechnet Schreiner vor. Bis jetzt haben also schon über 10.000 Menschen hier die Impfung gegen Covid-19 erhalten. „Und ich habe bis jetzt nur positive Rückmeldungen bekommen“, gibt der nun frisch geimpfte Bürgermeister zu Protokoll.