Langsam, aber stetig sinken die Corona-Zahlen in der Stadt und im Bezirk. Den Grund dafür traut sich aber niemand zu nennen: War es der „harte“ Lockdown? Waren es die langen „Schulferien“, in denen die Kinder und Jugendlichen nicht getestet wurde? Oder sind es die Impfungen, die nun endlich beginnen zu greifen? Vermutlich ein Mix aus all diesem.

54 positiv Getestete gab es zuletzt in Gänserndorf (Höchststand 58), 27 in Strasshof (55), 26 in Deutsch-Wagram (67) und 47 in Groß-Enzersdorf (59). Zistersdorf ist mit neun Fällen wieder sehr weit unten. Auch Marchegg ist mit zehn Infektionen überschaubar.

Mittlerweile hat es aber alle 44 Gemeinden des Bezirks erwischt. Keine Kommune wurde vom Virus verschont, auch nicht Mannsdorf, das sich bis zum Schluss tapfer gegen Covid-19 stemmte und es damit sogar ins Fernsehen schaffte – als letzte Gemeinde in NÖ, die eine Null in der Infektions-Statistik vorweisen konnte. Auch jetzt gibt es in dem kleinen Ort keine positiven Fälle, in den vergangenen Wochen wurden aber insgesamt 14 registriert.

Ob das Gröbste nun vorbei ist, wird man sehen. Zuletzt lag die 7-Tages-Inzidenz im Bezirk bei 156. Aktuell waren 311 Personen infiziert, 625 in Quarantäne. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 5.590 positiv getestet, 81 von ihnen starben.