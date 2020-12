Die Covid-19-Massentests im Bezirk gingen erfolgreich über die Bühne: Die Freiwilligen Feuerwehren waren durchgehend im Einsatz, um die Bürgermeister bei der Logistik und Abwicklung zu unterstützen. Nun ist es geschafft: 34.524 Bürger wurden am Wochenende im Bezirk Gänserndorf mittels Antigen-Schnelltest auf das neuartige Coronavirus untersucht – bei lediglich 39 Personen war das Ergebnis positiv. Für die Testungen angemeldet waren bezirksweit 37.722 Bürger.

Der Ablauf der Tests verlief reibungslos. Grundlage dafür war die perfekt organisierte Logistik im Vorfeld. Schon Tage vor dem Start waren Mitglieder aller Feuerwehren im Einsatz, um die rechtzeitige Lieferung sämtlicher Materialien inklusive der Testkits zu gewährleisten. Zusätzlich zur Logistik boten die Kameraden den Bürgermeistern an, die Teststraßen in den Gemeinden zu betreuen und auch in den Feuerwehrhäusern aufzubauen. 14 FF-Häuser in acht Gemeinden wurden entsprechend adaptiert. Am Testwochenende waren 800 Florianis im Einsatz – an den Teststraßen selbst aber auch in Form von drei mobilen Teams.

Bezirks-Feuerwehrchef Georg Schicker: „Klaus Klöbel und der Bezirksführungsstab haben seit über zwei Wochen hervorragende Arbeit geleistet um die gesamte Logistik sicherzustellen. Feuerwehrarzt Florian Imböck hat viel Zeit investiert, um Schulungen und Ausbildungen fachlich aufzubereiten und durchzuführen. Es hat sich gezeigt, dass wir jede Herausforderung mit den Bürgermeistern und der Bevölkerung meistern können.“

Auch in Schönkirchen-Reyersdorf waren zahlreiche freiwillige Helfer am Werk, um die Massentests zu ermöglichen. Mauritsch

In der Bezirkshauptstadt Gänserndorf wurden 3.432 Menschen getestet, sechs davon waren mit dem Coronavirus infiziert. VP-Stadtchef René Lobner: „Ich danke allen für die tolle Zusammenarbeit.“ Man bereite sich schon jetzt auf die nächsten Massentestungen im Jänner vor. Auch VP-Bürgermeister Erich Hofer aus Auersthal hat für die Organisation nur lobende Worte: „Die Zusammenarbeit war hervorragend. Die Positionen des Roten Kreuzes waren durch Auersthaler besetzt, die Feuerwehr hat ebenfalls großartige Arbeit geleistet.“ Bei 835 Testungen war kein einziges positives Ergebnis dabei. Luft nach oben gibt es für den Ortschef bei der Teilnahme: „Es hätten etwas mehr sein können.“

Zufrieden zeigte sich auch Schönkirchens VP-Bürgermeister Alex Gary: „Rund die Hälfte unserer Bürger war da. Die Abwicklung funktionierte reibungslos.“ Wie in anderen Kommunen hatte man auch im Schönkirchner Gemeindeamt die Online-Test-Registrierung für ältere Personen vorgenommen. In Kooperation mit der Praxisgemeinschaft der Ärzte Peter und Helga Kozlowsky sowie Martina Sommer-Wimmer stand sogar eine zusätzliche Teststraße zur Verfügung.

Im Groß-Schweinbarther Meierhof teilte sich Arzt Helmut Legat den Dienst mit seiner Vertretung Anneliese Denner und deren Lebensgefährten. VP-Bürgermeisterin Marianne Rickl: „Gemeinderäte und Feuerwehr halfen mit und wir haben viele positive Rückmeldungen zur Organisation bekommen. Mein besonderer Dank gilt unserem Arzt Helmut Legat, der sich tatkräftig eingebracht hat.“ Bei 586 Voranmeldungen und 546 durchgeführten Tests wurde kein einziger positiver Fall dabei.

Auch in der Bernsteinhalle in Dürnkrut sowie in der Katastralgemeinde Waidendorf wurde natürlich getestet. Die Wartezeit war grundsätzlich gering. In der 2.251 Einwohner zählenden Gemeinde hatten sich 939 Personen für die Testung registriert, davon wurden 868 Personen untersucht. Fazit: 866 Ergebnisse waren negativ, zwei Personen wurden positiv auf das Virus getestet. Die Beteiligung lag bei etwa 26 Prozent.