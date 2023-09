Auf der Suche nach dem „Booster“ in Groß-Enzersdorf

Der Regierungsaufruf zur Auffrischungsimpfung erfolgte pünktlich und war deutlich, doch die Möglichkeiten, sich in Niederösterreich tatsächlich „boostern“ zu lassen, schienen begrenzt.

Auf die Nachfrage der NÖN-Reporterin in der Groß-Enzersdorfer Marchfeld-Praxis am vergangenen Mittwoch etwa hörte sie nur ein eher genervtes „Fragen Sie doch im Oktober noch einmal nach – oder gehen Sie in Impfzentrum in Wien!“ Doch die Termine in den Wiener Impfzentren waren ganz schnell ausgebucht.

Gesundheitsminister Johannes Rauch mahnte am Wochenende die Ärzteschaft, sich doch ihrer Aufgabe, die sie ja selbst für sich reklamierte, zu besinnen. „Ich schaue sicher nicht zu, wie Impfstoffe da sind, aber Menschen keinen Termin bekommen“, so Rauch in der ORF-Pressestunde. Eine Woche wolle er noch abwarten, dann sei auch die Rückkehr der Impfstraßen wieder denkbar.

Für die Ordination von Arzt Franz Tödling in Probstdorf war jedenfalls in der Vorwoche auch noch kein Impfstoff in der Apotheke eingelangt, „aber die Nachfrage wird sich eh in Grenzen halten“, so der Mediziner. Erfolgreich zu einem raschen Termin kam die NÖN schließlich beim Groß-Enzersdorfer Arzt Alexander Zwiauer. Er hatte offenbar rechtzeitig Impfstoff in der Apotheke bestellt. Doch in dieser Woche schient es tatsächlich allerorten anzulaufen. Auch die Marchfeldpraxis kann bereits Termine vergeben.