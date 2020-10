Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Pflegeheim Zistersdorf steigt von Tag zu Tag: Elf waren es am Samstag (10. Oktober), 24 am Dienstag und 27 sind es heute am Mittwoch.

"Alle Betroffenen stammen aus einem gemeinsamen Wohnbereich", sagt Bernhard Jany, Sprecher der Landesgesundheitsagentur am Dienstag. Kontaktpersonen der betroffenen wurden identifiziert und der Bezirksverwaltungsbehörde gemeldet. Auf die Zistersdorfer Bevölkerung bestehen laut Gesundheitsagentur keine oder nur geringe Auswirkungen, da da für das Heim ein behördliches Besuchs- und Betretungsverbot besteht.

Werden in weiterer Folge ärztliche Untersuchungen durchgeführt? "Selbstverständlich wird die ärztliche Versorgung sichergestellt", sagt Jany. Die Landesgesundheitsagentur ersucht um Verständnis für die geltenden Maßnahmen, "damit es möglichst rasch gelingt die Infektionskette zu durchbrechen."