Von einer „ausgezeichneten Entwicklung“, was die Corona-Zahlen im Bezirk betrifft, spricht Bezirkshauptmann-Stellvertreter Wolfgang Merkatz gegenüber der NÖN: „Innerhalb von zehn Tagen, nämlich zwischen 4. Mai und 14. Mai, sank die Infektionszahl von 199 auf 97. Da können wir zufrieden sein.“

Für die BH, die auch als Gesundheitsbehörde fungiert, steht fest: Die Covid-19-Impfungen zeigen Wirkung. Merkatz: „Aber nicht nur die. Die Menschen achten jetzt auch mehr auf die Abstands- und Hygieneregeln. Wir glauben an ein Zusammenwirken von verschiedenen Faktoren.“

Die Infektionszahlen in den 44 Gemeinden des Bezirks können sich im Moment auf jeden Fall sehen lassen: Zuletzt waren sie überall einstellig, außer in der Stadt Gänserndorf (27) und in der Marktgemeinde Strasshof (11). Merkatz: „Bei einer 11.000-Einwohner-Stadt wie Gänserndorf ist eine Zahl unter 30 nicht besorgniserregend.“ Wie sieht es eigentlich mit den Impfungen im Bezirk aus? Die NÖN fragte bei der „Notruf NÖ GmbH“ nach, sie koordiniert die Nadelstiche im Land.

Sprecher Stefan Spielbichler nennt die Zahlen für den Bezirk Gänserndorf mit seinen 104.782 Einwohnern: „Bisher wurden 48.879 Personen mit Hauptwohnsitz geimpft. 34.745 von ihnen bekamen die erste Dosis, 14.134 erhielten bereits beide Dosen und sind somit vollimmunisiert.“

Interessant ist auch, welche Vakzine bisher im Bezirk zum Einsatz kamen: 32.187 Mal wurde mit BioNTech/Pfizer geimpft, 3.973 Mal mit Moderna, 12.485 Mal mit AstraZeneca und 234 Mal mit Johnson & Johnson.