Bei den Erkrankten handelt es sich nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) vom Samstag um neun Bewohner und zwei Mitarbeiter. Bekannt geworden seien die positiven Befunde bei sogenannten Pool-Testungen, betonte ein Sprecher. Auch in zwei weiteren Betreuungseinrichtungen in Niederösterreich wurden unterdessen Neuinfektionen registriert.

Von 17 auf 18 stieg die Zahl der Covid-19-Patienten im Pflegeheim Mank (Bezirk Melk). In einer Einrichtung in St. Pölten-Pottenbrunn gab es am Samstag sieben Fälle, zuletzt waren dort zwei gezählt worden.

Numerisch angestiegen ist auch der Corona-Hotspot um ein Eishockey-Trainingslager in St. Pölten. Hier gab es am Samstag 14 Infektionen. Damit war die Zahl der Erkrankten in Bezug auf die Veranstaltung seit Anfang der Woche um vier nach oben geklettert.