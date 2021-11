Riesen-Ansturm auf Impfstraße in Gänserndorf

An die 1.000 Mitbürger nutzten die Gelegenheit, sich am Sonntag in der Gänserndorfer Stadthalle gegen Covid-19 impfen zu lassen. „Es war extrem viel los und jede Menge Kinder kamen. Trotzdem hat alles super funktioniert, wir sind zufrieden“, fasst Bürgermeister René Lobner im NÖN-Gespräch zusammen.

Organisiert hatte die Impfstraße das Rote Kreuz. Die Besucher – es gab keine Anmeldung – konnten im benachbarten und beheizten HAK-Gebäude auf ihren Stich warten. Geimpft wurde mit BioNTech (Personen unter 30 Jahren) und Moderna (über 30). Zwei bis drei Bürger lehnten Moderna ab und gingen wieder.

Insgesamt gab es 260 Erststiche, darunter 211 Kinder. „Am meisten wurden aber Booster-Impfungen verabreicht“, erinnert sich der Stadtchef. Weiter geht es mit der Impfstraße am kommenden Samstag und Sonntag bzw. am 19. Dezember, wieder von 10 bis 15 Uhr, in der Gänserndorfer Stadthalle.