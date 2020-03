Slowakei öffnet Grenzübergang Hohenau ab Dienstag .

Die Slowakei lockert sein im Zuge der Coronakrise verschärftes Grenzregime. Am Dienstag um 6.00 Uhr wird der Grenzübergang bei Hohenau an der March (Bezirk Gänserndorf) wieder für den Personenverkehr geöffnet, teilte die slowakische Polizei am Freitag mit.