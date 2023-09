Gänserndorfer Pumptrack-Bahn ist so gut wie fertig

Am 13. Oktober um 15 Uhr wird die Pumptrack-Bahn an der Protteser Straße neben dem Abenteuerspielplatz (die NÖN berichtete) offiziell eröffnet. „Bis dahin sind noch einige Arbeiten zu erledigen“, erklärt Bürgermeister René Lobner auf seiner Facebook-Seite. So sollen noch das Gelände begrünt, die Beleuchtung verkabelt und die Bahn markiert werden. Weiters wird ein Unterstand errichtet und vom TÜV abgenommen.

In den sozialen Medien sorgte Lobners Ankündigung teilweise für Verwirrung. „Da habe ich aber schon öfter Kinder und Jugendliche fahren gesehen. Dachte eigentlich, die Anlage ist bereits offen“, betonte eine Userin. „Ja, habe heute auch schon einen Scooter-Fahrer dort gesehen“, meinte eine andere. Auch eine kritische Stimme gab es. „Wird ja rechtzeitig zum Winterbeginn fertig“, ätzte einer der User auf besagter Facebook-Seite.

Wie die NÖN berichtete, sehen auch die Gänserndorfer Grünen die Pumptrack-Anlage kritisch. Grund: Durch den aufgebrachten Asphalt sei der Boden versiegelt worden – in Zeiten der Klimaerwärmung ein bedenkliches Vorgehen. Außerdem bezweifelt die Öko-Partei, dass die Fläche überhaupt die notwendige Widmung aufweise. Diese lautet nämlich „Grünraum/Parkanlage“. Lobner wies damals beide Vorwürfe entschieden zurück.

Zur Erklärung: Eine Pumptrack-Bahn ist eine künstlich angelegte Mountainbikestrecke. Das Ziel ist, durch Auf- und Abwärtsbewegungen des Körpers im Stehen, ohne die Pedale zu benützen, Geschwindigkeit aufzubauen, um das Rad fortzubewegen. Auch Scooter und Skateboards kommen zum Einsatz.