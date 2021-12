Arzt: „Warum glaubt ihr uns denn nicht?“

Der Bezirk liegt mit einer Inzidenz von 277,8 (Quelle: Covid-Dashbord der AGES, Stand: 6. Dezember) in Niederösterreich an letzter Stelle der Covid-Fälle pro Einwohner – was in diesem Fall positiv ist. Bei den Impfzahlen ist man im oberen Drittel in NÖ.

Sonntagnachmittag, kurz vor 15 Uhr: Seit zwei Tagen wird in der Stadthalle geimpft, es gibt eine eigene Kinderimpfstraße. Der Zustrom war groß, wenn auch die Zahl der Erstimpfungen bei den Erwachsenen überschaubar ist. Impfkoordinatorin Jana Schreiner vom Roten Kreuz informiert: „An den insgesamt drei Tagen (mit Sonntag der Vorwoche, Anm.) wurden rund 2.300 Impfungen durchgeführt, davon 150 Erstimpfungen.“ Allerdings auch 500 Erstimpfungen bei Kindern unter 12 Jahren. Nicht darin enthalten sind die Zahlen der Impfungen im zeitgleich anwesenden Impfbus.

„Viele Eltern sind beruhigt, wenn ich sage, dass meine Kids bereits geimpft sind.“

Die Eltern hatten Fragen: Welche Nebenwirkungen kann es geben? Worauf muss man achten? Wie ist das mit dem Impfstoff? Wie wird die Impfung vertragen? Chefarzt Berndt Schreiner, ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes, und sein Team konnten alle beantworten. „Viele Eltern sind beruhigt, wenn ich sage, dass meine Kids bereits geimpft sind.“ Kinder bekommen ausschließlich BioNTech/Pfizer mit einer Dritteldosis. Vorkommnisse gab es keine, alle Geimpften verließen nach der Nachwartezeit die Impfstraße ohne Reaktionen.

Für Schreiner ist das Impfen ohne Termin der beste Weg: „Die Menschen möchten das spontan machen.“ Er wünscht sich weitere Aktionen für Kinder. Aber auch der Arzt hat Fragen an Menschen, die nicht zur Impfung gehen. „Warum vertrauen die Menschen nicht ihren Ärzten? Ich bin Allgemeinmediziner und Anästhesist. Wenn jemand neben mir kollabiert, vertraut dieser Mensch darauf, dass ich ihm helfe. Im Operationssaal vertrauen mir die Menschen ihr Leben an. Warum vertrauen sie mir nicht bei der Impfung?“ Am Sonntag blieben diese Fragen unbeantwortet. Alle die gekommen waren, ließen sich auch impfen.

Lobner: „Wenn ich das nur wüsste“

ÖVP-Bürgermeister René Lobner war an allen drei Tagen vor Ort. Warum der Bezirk hinsichtlich Fallzahlen und Impfungen so gut dasteht, kann Lobner nicht beantworten: „Wenn ich das wüsste, würde ich es allen anderen sagen“, meint er trocken. Sein Versuch einer Analyse: „Wir sind gut vernetzt, alle Gemeinden machen mit. Das hat schon bei den Teststraßen begonnen. Wir setzten auf Aufklärung, auch in persönlichen Gesprächen.“

Impfmeister im Bezirk ist die Gemeinde Aderklaa. Von 198 Einwohnern sind 164 vollimmunisiert. Für ÖVP-Bürgermeister Bernhard Wolfram ein Grund, danke zu sagen: „Wir haben den Menschen von Anfang an reinen Wein eingeschenkt, vermutlich wurde deshalb alles weitgehend mitgetragen.“ Positiv getestete Personen gibt es derzeit keine. Seit Pandemiebeginn waren es lediglich 14.

Matzens ÖVP-Bürgermeister Stefan Flotz kämpft seit Wochen um eine Kinderimpfstraße – bislang vergeblich. „Wir haben die Örtlichkeit und das Personal. Bislang wurde ich aber vertröstet oder auf die Schulimpfung hingewiesen. Die Eltern wollen aber dabei sein, wenn ihre Kinder geimpft werden.“ Eine Nachfrage bei Notruf NÖ brachte Klarheit. „Durch die knappe Verfügbarkeit von BioNTech/Pfizer, welcher für diese Altersgruppe eingesetzt werden muss, ist es derzeit nicht möglich, zusätzliche Angebote zu schaffen. Wir erwarten diese Woche eine Lieferung, danach können wir die Situation neu bewerten“, so Pressesprecher Stefan Spielbichler zur NÖN.