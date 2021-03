Nach Angaben aus dem Büro von SPÖ-Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig hat sich in einem Dienstleistungsbetrieb im Bezirk Gänserndorf ein neuer Corona-Cluster mit 24 Infizierten gebildet. Auch in einer Volksschule im Bezirk stiegen die Covid-19-Zahlen zuletzt stark an: Dort wurden 20 Fälle registriert.

Besagter Dienstleister soll in Orth angesiedelt sein, Näheres darf die Gesundheitsbehörde nicht preisgeben. Bei der Volksschule wiederum handelte es sich um jene in Strasshof, wo in der Vorwoche fünf Klassen betroffen waren. Am Montag galten aber nur noch vier Schüler als infiziert. In ganz Strasshof waren zuletzt 55 Bewohner positiv.

Die Stadt Gänserndorf wiederum hält sich tapfer: Dort wurden jüngst 24 Infektionen gemeldet. Schon seit Anfang März blieb man hier unter 30 positiven Fällen. Auch Zistersdorf kann nach einst sehr hohen Zahlen wieder durchatmen: Dort galten zuletzt 20 Personen als infiziert. Vor einigen Wochen waren es noch 43. Mit hohen Zahlen kämpft hingegen Deutsch-Wagram: 51 Bewohner waren jüngst positiv, Anfang März waren es nur 31.

Groß-Enzersdorf kam zuletzt auf 42 Fälle – auch hier war die Tendenz stark steigend, vor einem Monat gab es im Stadtl noch 29.

Erfreut über die derzeit guten Zahlen in Gänserndorf zeigt sich ÖVP-Bürgermeister René Lobner – wissend, dass sich die Situation jederzeit rasch ändern kann: „Was wir in der Stadt auf jeden Fall merken, ist, dass die Testbereitschaft der Bürger ständig zunimmt – und das ist gut im Kampf gegen das Virus.“