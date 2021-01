Am Wochenende ist es so weit: In NÖ und somit auch im Bezirk geht der zweite große Corona-Massentest geht über die Bühne. In der Stadt Gänserndorf stehen am Samstag und Sonntag von 8 bis 18 Uhr sechs Teststraßen zur Verfügung – vier in der Stadthalle und zwei in der Volksschule in Gänserndorf-Süd. In der Volksschule in der Stadt kann man sich diesmal nicht testen lassen. „Aus organisatorischen Gründen“, wie VP-Bürgermeister René Lobner verrät.

Der Antigen-Schnelltest ist wieder gratis, Interessierte müssen sich aber vorher anmelden. Nicht nur Lobner, sondern auch die Bezirkshauptmannschaft und der NÖ Zivilschutzverband rufen alle Mitbürger auf, sich testen zu lassen – auch, wenn sie keine Symptome haben. Nur so könne das gefährliche Virus langfristig besiegt werden.

Wer darf an der Testaktion nicht teilnehmen?

Personen mit Covid-19-Symptomen: Sie müssen den Hausarzt oder 1450 anrufen.

Personen, die zum Testzeitpunkt im Krankenstand oder in Quarantäne sind.

Personen, die beruflich regelmäßig getestet werden.

Kinder unter 6 Jahren.

Personen, die in Alten- oder Pflegeheimen wohnen.

Personen, die in den letzten drei Monaten an Covid-19 erkrankt waren bzw. positiv getestet wurden.

Wo meldet man sich für eine Antigen-Testung an?